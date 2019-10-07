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學運名醫柳林瑋：壓力大，讓我抱一下　3女遭猥褻「強吻摸下體」

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柳琳瑋。（圖／翻攝柳林瑋臉書）

▲社運名醫柳林瑋涉嫌對3名女子強制猥褻遭起訴。（圖為資料照／翻攝柳林瑋臉書）

記者劉昌松／台北報導

在洪仲丘事件中發起公民1985聯盟，也曾參與太陽花學運的名醫柳林瑋，涉嫌在2017年間，連續多次邀約想找工作的女子單獨見面，然後哀怨地說：「壓力大，可以讓我抱一下嗎？」再趁近距離接觸的時候，強吻被害人，甚至把被害人壓制在地，摸遍全身，台北地檢署認定3名女子受害事證明確，7日依強制猥褻罪起訴柳。

2017年5月間，A女在臉書po文「這是一場華麗優雅的誘騙」，敘述自己想找工作，以為有人要幫忙介紹，沒想到被騙去見面後，遭對方強抱、強吻，A女文章沒有指名道姓，但網友反應熱烈，不斷有回文開始影射就是參與多場大型社運、學運的網媒沃草前執行長柳林瑋。

年賠上百萬！《美的好朋友》在堅持啥。（圖／記者李佳蓉攝）

▲柳林瑋控告A女妨害名譽，反遭多名女子聯手反控他性侵、性騷擾。（圖為資料照／記者李佳蓉攝）

柳得知後為了證明自己清白，控告A女妨害名譽，原本只是想抒發心情的A女一怒之下，正式對柳提告強制猥褻，指控柳當時在車上聊著聊著就說最近「壓力大，可以讓我抱一下嗎？」A女覺得奇怪，但還沒有說什麼，就被柳抱緊緊，還不斷向A女索吻，A女身裡被控制住，不斷扭頭拒絕，柳才放手。

A女除了自己提告之外，也根據自己po文下方的網友回應，比對找出也受害的女子名單，逐一聯繫後，將名單提供檢警參考，其中B女作證有類似遭遇；C女則稱當時柳說可以讓她到家裡幫忙打掃，當作打工，C女去柳家後，柳又說身體不舒服，就趴在地上要C女幫忙按摩。

▲▼美的好朋友、柳林瑋親上直播滅火。（圖／翻攝自臉書）

▲柳林瑋邀約想找工作的女子單獨見面，再說自己「壓力大」，求抱抱強吻。（圖為資料照／翻攝自臉書）

C女不疑有他，蹲下去幫柳按摩腰背，柳卻突然翻身，一把抓住C女，壓制在地上強吻，並且撫摸C女下體，C女嚇到推開柳，柳才停開，事後C女簡訊表示想把打工的錢退回，還要拿忘在柳家的東西，柳回訓表示不用退錢，至於東西可以直接到警衛那裡拿。

檢察官調查後，認為3女互不認識，對柳的指控情節類似，且犯行時間接近，認為柳涉犯3個強制猥褻罪嫌，依法起訴。此外，A女提供的名單中，有1名也遭猥褻的被害人不願提告，另有住在美國的被害人，專程回台作證指控遭柳性侵得逞，但因事證不足，處分不起訴。

姊妹們，給他好看

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