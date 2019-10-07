雲林揚子高中獲首獎！「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」最高獎金10萬元

▲第十一屆「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」於10月6日舉行決選及頒獎典禮。（圖／《國家實驗研究院》提供，以下皆同。）



實習記者趙家玉／綜合報導



國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心（國研院儀科中心）主辦的學生實作競賽「國研盃i-ONE儀器科技創新獎」，於10月6日舉行第十一屆決選及頒獎典禮，由臺灣大學伍國瑋、江明駿、劉修文奪得專上組首獎－新代科技獎及獎金10萬元，中學組由雲林縣揚子高中施竣皓、吳道為獲得首獎及獎金8萬元。

▲國研院儀科中心主任楊燿州（左）和新代科技陳弘真總經理特助（右）頒發專上組首獎-新代科技獎給臺灣大學團隊。

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▲國研院儀科中心主任楊燿州（左）和清華大學張禎元教授（右）頒發中學組首獎給雲林揚子高中團隊。



國研盃i-ONE儀器科技創新獎分為專上組與中學組，本屆專上組共10組優秀團隊進入決賽，最後由臺灣大學伍國瑋等人的作品「創新式繞射共焦表面輪廓量測儀」獲得首獎，評審團表示該作品系統完成度高，已具有實測性，不但頗具創意，且學理分析確實，未來應用值得期待。

▲臺灣大學陳亮嘉教授指導學生團隊榮獲專上組首獎-新代科技獎。



中學組共6組作品入選，首獎雲林縣揚子高中團隊所完成之作品「PAS 脈搏訊號深度分析系統」獲得評審一致肯定，該作品運用光感測脈博所得到的時域訊號透過頻譜分析，結合中醫對血液共振傳輸的概念進行分析探討，結合類神經網路學習模式找出脈博特徵頻譜與器官健康狀況之關聯性。學理說明相當深入，以高中生程度實屬難得。

▲雲林揚子高中施泓丞老師指導學生團隊榮獲中學組首獎。



國研院儀科中心楊燿州主任表示，培育科研人才向下扎根是需要用時間堆疊才能醇釀出來的美好風味，國研院會一直持續進行「培育科研人才」這項重要工作，積極為社會帶來正面的影響力，帶動台灣研發能量蓬勃發展。

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