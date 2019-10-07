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蕉界哈根達斯！ 「藍蕉」如Tiffany般夢幻　老饕推爆：綿密香甜像冰淇淋

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實習記者施怡妏／綜合報導

香蕉有各個不同品種，但是你有看過藍色的香蕉嗎？源於澳洲、夏威夷等地的「爪哇藍蕉」（Blue java banana），其獨特的淺藍色外皮讓它成為網路話題，它在未成熟時表皮呈現夢幻藍色，果肉為乳白色，吃起來味道有如香草冰淇淋，因此被老饕封為「香蕉界的哈根達斯」！

綜合外媒報導，爪哇藍蕉是兩種原產於東南亞香蕉的雜交種，後傳到澳洲、夏威夷和亞洲地區。在還未成熟時，表皮有如精品Tiffany & Co的藍色般夢幻，外型較肥短，香蕉樹的高度約為4.5到6公尺，不僅耐寒也可以抵抗強風，能在攝氏零下7度的地區存活。 

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▲▼外皮呈現藍色的爪哇藍蕉讓人印象深刻！（圖／翻攝自غرائب حول العالم@ghraaib推特，下同）

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爪哇藍蕉並非是基因改造，果肉和一般的香蕉一樣呈現乳白色，但多了種奶油味，不管是口味還是質地，都和冰淇淋非常相似。在飲食中加入爪哇蕉，對人體健康是有幫助的，內含有許多重要的營養素，包括纖維，錳以及維生素B6和C，和普通香蕉相同。

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▲和一般香蕉未熟成時外皮呈黃綠色，爪哇藍蕉則是美麗的藍色外衣。

每根爪哇蕉熱量約105大卡，口感帶有香草風味，比一般香蕉更甜，是甜點的絕佳替代品。吃下爪哇藍蕉可增加飽足感，促進減肥的成效。可以直接食用之外，許多人也會將它和各種美食料理做搭配，最常被用來製成冰沙、雪糕。夏威夷人稱它「冰淇淋香蕉」、斐濟人則稱它為「夏威夷香蕉」，甚至有老饕大讚它是「香蕉界哈根達斯」。

健身YouTuber坎貝爾（Grant Campbell）就在他的影片中表示，藍香蕉外型看起來有點糟，但當他一吃下去，立刻用超興奮的聲音說，「根本就是在我嘴裡開趴，一定等到香蕉變軟之後再吃」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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