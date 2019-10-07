排放廢水硼超標24倍！中火再犯重大違規　不排除勒令停工

▲衛生局長曾梓展（左至右）、環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋聯合召閛記者會。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府環保局今年上半年查獲4次中火排放廢水超標，重罰2千萬元，不料，9月又查出排放汙染物「硼」超標24倍之多，市府環保、新聞和衛生3個局長7日召開記者會，環保局長吳志超表示，中火已是累犯，已要求21日前陳述意見，到時不排除再重罰2千萬元，甚至勒令停工。

▲吳志超當場提供檢驗數據，證實中火排放硼嚴重超標。（圖／記者鄧木卿攝）

台中進入空汙季，市長盧秀燕「下重手」，一改過去先輔導的作法，目前只要違規就直接開罰，並加重2至3倍處分，在盧秀燕指示下，環保局總動員展開「台中港區大型固定汙染源深度稽查專案計畫」，並將中火列為重點查核對象，進行空汙、水汙及廢棄物汙染防治密集聯合稽查。

環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋和衛生局長曾梓展3人上午聯合召開記者會，吳志超當場拿出檢測報告，細數中火歷次違規情形，今年1月9日查獲硝酸鹽氮68.9毫克/公升、3月6日查獲硝酸鹽氮91.6毫克/公升，3月21日查獲硝酸鹽氮105毫克/公升，皆超出標準的50毫克/公升；4月10日也查獲懸浮固體72毫克/公升，超出標準的30毫克/公升2倍以上，目前市府累計已開罰2562萬元，創國營事業史上開罰最高紀錄。

吳說，環保局9月19日再針對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，竟又發現「硼」濃度高達121毫克/公升，遠超出標準的5毫克/公升24倍之多，已達到水汙染防治法所定義的嚴重違規，情節重大，中火今年至今已有5次明顯重大違規。

▲環保局人員檢驗中火排放水，發現硼嚴重超標。（圖／台中市政府提供）

他說，環保局已在5日行文台電依法要求在14天內，也就是21日前提出陳述意見，市府收到陳述意見後，再依違規情節，最高重罰2千萬元，甚至不排除勒令停工。

另外，有關「硼」對健康的危害，曾梓展指出，根據國家環境毒物研究中心研究，動物實驗食入大量的硼，會影響男性生殖器官，孕婦有可能生產體重偏低、出生缺陷及成長遲緩的幼兒，一般民眾的呼吸道、腸胃系統也會受到危害。

黃國瑋則說，中火是國營事業，又是全國最大的火力發電廠，理當遵守法律，將環保措施做到滴水不露，作為其他民營企業的表率，很遺憾中火「一意孤行」，不僅空汙傷市民的肺，水汙更是破壞環境，讓市民健康受到威脅，市府將鐵腕整治，強力要求中火加強改善。

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