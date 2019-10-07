屁孩騎機車3貼上山賞夜景　砸路邊報廢車還縱火「只因好玩」

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區往夜景勝地大同山的路上，有目擊民眾見一部廂型車遭人砸車蓄意縱火，事發後騎機車離開，警消獲報到場撲滅火勢時，見3名少年共乘機車路過觀看，懷疑他們涉案並帶回偵訊，原本矢口否認，經調閱上山監視器及民眾指認，3人才坦承因無聊動手砸車，再拿殺蟲劑點火噴燒車內引發大火。

▲屁孩騎機車3貼上山，無聊好玩竟砸毀路邊報廢車，還點燃殺蟲劑縱火 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼監視器拍下屁孩騎機車3貼上山 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，陳、郭、翁姓3名未成年少年，7日凌晨12時許，3貼騎機車要去樹林區大同山上看夜景，行經保安街二段45巷前一家土雞城，見旁邊停了一部廂型車，裡面放了泡茶用具及雜物，於是起了壞念頭。

3人先砸破車窗，入內翻找拿出一瓶殺蟲劑，窮極無聊竟拿出隨身打火機，邊點燃邊噴發殺蟲劑，瞬間從瓶嘴冒出大火，點燃車內雜物，隨即離開。整個過程被路過民眾目擊，向警方報案，警消獲報到場拉水線滅火。

就在滅火的同時，3名少年還返回觀看，遭警方攔查；警方懷疑3人涉有重嫌，但他們當場否認，經帶回派出所偵訊，並調閱上山沿路監視器，加上民眾指認，3人才坦承一時好玩砸車再持殺蟲劑噴燒廂型車。

土雞城員工表示，車子已經報廢停牌，停在店旁，車內放了一些雜物及泡茶用具，跟3名少年並不認識，也沒結怨；警方訊後將他們依公共危險罪及少年事件處理法移送偵辦。

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▼小貨車冒出熊熊火光。（圖／記者游宗樺翻攝）

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