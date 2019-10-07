秋季山藥來敲門　新北市級評鑑山藥冠軍出爐

▲ 管子栽培原生種山藥冠軍江李舜（右），農業局副局長徐開宇（左）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為鼓勵農友提升山藥品質，新北市農業局輔導新北市農會，5日在台北市希望廣場，盛大舉辦一年一度的市級山藥評鑑競賽。共48位在地農民參與競賽，依品種與栽培方式分為原生種（穴管栽培）、原生種（非穴管栽培）、大薯種（紅、白皮屑）、刺薯種等4個組別，經過評審嚴格評比遴選出今年的新北山藥王。

新北山藥產地為瑞芳、雙溪、平溪、貢寮、淡水、三芝、汐止等區，主要栽培品種是「基隆原生種」山藥，其肉質細緻且黏性高，非穴管栽培外觀雖較細小，但口感特別Q彈，而穴管栽培外表平滑，口感較為綿密，最長可達130公分。

山藥評鑑依照不同組別的評審標準，由山藥的外觀與口感評選出今年最高品質的山藥。首先由外觀評定：目測表皮的質地粗細、有無病蟲害，形狀以長條直立者為優。以及目測肉色均勻度、比較切口黏液質黏稠度；並接著進行食味品評，比較肉質的細緻度、口感、Q度及香味。

▲ 新北市級山藥評鑑委員評分。

原生種（穴管栽培）組冠軍江李舜表示，基隆原生種的山藥較為嬌貴，照顧上也須時時注意呵護，為了不讓辛苦的汗水白費，栽培管理儼然已成一門大學問，特別是針對灌溉排水與病蟲害防治方面，很感恩今年可以獲得冠軍。

新北市農會理事長林溪水表示，新北特產的原生種山藥，口感細緻且特別Q彈，媲美日本進口山藥，又因鄰近消費地，新鮮度更勝一籌，生食涼拌、熟食滋補皆非常合適，目前正於盛產季節，邀請各位民眾一同品嘗秋天的美味。

農業局表示，今年推出一系列山藥行銷企劃，將於10月26日在雙溪平林農場的展售會，販售當季新鮮山藥及農產品，並提供山藥饅頭及手工山藥粿限量免費試吃，詳細的山藥體驗內容，可至新北市農業局網址：https://www.agriculture.ntpc.gov.tw查詢。

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