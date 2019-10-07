快訊／雙十國慶「郭柯同框」　台北市府廣場一起升旗

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／記者葉南州攝）



記者蔡文鈴／台北報導

雙十國慶日將至，台北市長柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘將規畫再度同框，相約在台北市政府一起升旗。根據郭幕僚透露，相關細節部分包括幾點到或活動現場等規劃，郭台銘方面都交由柯陣營安排。

近柯人士透露，郭陣營有拋出一起升旗的構想，為表達對郭台銘的敬重，市府確實有遞出邀請函，但最後是否成行仍在討論中，一切尊重郭陣營，原本升旗典禮就是所有市民皆可參與，但若郭台銘出席，會再討論進一步的安排，郭辦目前沒回覆是否出席。

郭台銘、柯文哲確定不參選2020總統大選，不過雙方合作仍相當密切，將一起聯手進軍國會。日前，郭台銘與柯文哲私下合體，為民眾黨第一波立委提名人選合拍宣傳照，郭台銘當晚也透過臉書表示，他的辦公室政策主任李縉穎，將競選新北第十選區（土城、三峽）的區域立委，希望大家能給李縉穎機會，「郭董認證品質保證」。

據了解，柯文哲預計將在雙十連假期間替小雞們站台，10月下旬將提出第二波立委名單。先前，柯文哲曾說要把郭台銘列民眾黨不分區首位，對此，北市府顧問蔡壁如受訪時表示「有認真的討論過」，不過，郭幕僚則表示現在郭董無黨一身輕，婉拒民眾黨的好意，而蔡壁如也說，郭台銘的團隊有推薦一些名單供他們參考，之後民眾黨也會舉辦海選找不分區立委。

▲郭台銘、柯文哲、吳達偉Z9、李縉穎。（圖／翻攝李縉穎臉書）



其他人也看了這些...

►郭台銘、柯文哲同框照曝光！「白襯衫+黑褲」網友喊：好帥

►柯文哲拿iPhone 11自拍「性能還不錯！」 網笑：郭台銘送的？

►與柯文哲當雙母雞大推李縉穎 郭台銘：郭董認證品質保證

►超越藍綠，就靠她了

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

