《集遊法》蒙面標準怎判定　黃昭順逼問徐國勇：帶小英面具丟雞蛋可以嗎？

▲立委黃昭順。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

針對《集會遊行法》有關禁止蒙面的規範，內政部長徐國勇7日表示，「若重大情資顯示可能有暴力行為，會由行政機關裁量」，對此，國民黨立委黃昭順質詢時，不斷逼問徐國勇「帶著小英面具丟雞蛋算不算重大暴力」，徐國勇妙答「我相信你不會丟雞蛋，也不會帶小英的面具」、「丟雞蛋不一定要帶面具啊」，惹得黃昭順差點笑場並說「你不要跟我鬥嘴。」

香港通過《禁止蒙面規例》引發爭議，台灣《集會遊行法》也有相關規定，徐國勇受訪時表示，原則上政府都沒有去限制，「除非有重大情資，可能有暴力行為，會由行政機關裁量。」

黃昭順質詢時詢問，怎樣算重大暴力？丟雞蛋算不算？徐國勇表示，要由警政機關依個案審查，但原則上政府都沒有去限制；警政署長陳家欽回答，必須先審查是否有情資，有無危害公共安全和公共利益。徐國勇也強調，「我不能在這裡鼓勵人民丟雞蛋，丟雞蛋當然不行，我們不會因為這樣就限制人民不准化妝，這是兩件事……」

然而，黃昭順仍不滿地逼問，「如果我，黃昭順去丟雞蛋，帶著小英（蔡英文）的面具上街頭，算不算？」徐國勇妙回「我相信你不會丟雞蛋，也不會帶小英的面具」，黃昭順不甘示弱嗆「我會丟雞蛋，也會帶面具。」

兩人持續一來一往爭論，徐國勇強調「我相信你不會，丟雞蛋是違法行為」，黃昭順則堅持「丟雞蛋是違法行為但不是暴力行為」，徐國勇說「丟雞蛋不一定要帶面具啊！」聽聞此話，黃昭順差點笑場、忍不住說「你不要跟我鬥嘴。」

黃昭順表示，人民希望把這個規定廢掉，這已經討論很久，出委員會後國民黨提出5次表決，時代力量更提了19次，但都被民進黨以多數暴力否決掉，要求民進黨若要修法就不要打假球。

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