香港電競選手獲勝「戴口罩喊8字口號」：想了幾個月！Twitch急刪影片

▲香港爐石選手blitzchung（聰哥）獲勝後，採訪時喊出支持示威者口號。（圖／翻攝自Twitch）

記者劉亭／綜合報導

香港《禁蒙面法》5日正式生效，引發新一波示威浪潮。卡排遊戲《爐石戰紀》（Hearthstone）大師職業賽6日賽後，香港爐石選手blitzchung（咇屎聰 ，台灣網友暱稱聰哥）贏得勝利，在受訪時戴上防毒面具，大喊8字口號，之後就結束了採訪。

《爐石戰紀》（Hearthstone）大師職業賽第二季季後賽即將進入尾聲，6日比賽中香港選手聰哥對上韓國選手Cloud 9 DawN，聰哥以直落二獲得勝利。在接受主持人採訪時，聰哥突然戴上護目鏡與防毒面具現身，並說出香港示威者口號「光復香港，時代革命」，之後就切回主持人畫面。

該場賽事是在Twitch平台上直播，畫面播出後受到支持與反對者討論，隨後官方刪除了該場賽事的影片。但國外電競媒體 「Invenglobal」保留了該影片，從7日凌晨5時許上傳以來，影片點閱已經達到3.2K。

「Invenglobal」也在推特留言處補充，聰哥表示，「我在過去幾個月中，在這個社群行動上做了太多努力，有時候我沒有辦法專心在我的大師賽的準備訓練中。」目前不知道聰哥是否會因此受到處罰。









►生火了！隨便都用到發光

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

