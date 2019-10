香港電競選手獲勝「戴口罩喊8字口號」：想了幾個月！Twitch急刪影片

▲香港爐石選手blitzchung(聰哥)獲勝後,採訪時喊出支持示威者口號。(圖/翻攝自Twitch)

記者劉亭/綜合報導

香港《禁蒙面法》5日正式生效,引發新一波示威浪潮。卡排遊戲《爐石戰紀》(Hearthstone)大師職業賽6日賽後,香港爐石選手blitzchung(咇屎聰 ,台灣網友暱稱聰哥)贏得勝利,在受訪時戴上防毒面具,大喊8字口號,之後就結束了採訪。

《爐石戰紀》(Hearthstone)大師職業賽第二季季後賽即將進入尾聲,6日比賽中香港選手聰哥對上韓國選手Cloud 9 DawN,聰哥以直落二獲得勝利。在接受主持人採訪時,聰哥突然戴上護目鏡與防毒面具現身,並說出香港示威者口號「光復香港,時代革命」,之後就切回主持人畫面。

該場賽事是在Twitch平台上直播,畫面播出後受到支持與反對者討論,隨後官方刪除了該場賽事的影片。但國外電競媒體 「Invenglobal」保留了該影片,從7日凌晨5時許上傳以來,影片點閱已經達到3.2K。

「Invenglobal」也在推特留言處補充,聰哥表示,「我在過去幾個月中,在這個社群行動上做了太多努力,有時候我沒有辦法專心在我的大師賽的準備訓練中。」目前不知道聰哥是否會因此受到處罰。

[BREAKING] Hong Kong Hearthstone player @blitzchungHS calls for liberation of his country in post-game interview:https://t.co/3AgQAaPioj



@Matthieist #Hearthstone pic.twitter.com/DnaMSEaM4g