日漁業取締船撞北韓漁船「20名船員被拋飛落海」　海上保安廳急派巡邏船

▲日本海上保安廳派出巡邏船前往確認情況。（示意圖／翻攝自海上保安廳網站）
記者林瑩真／編譯
日本石川縣外海上午發生一起意外，水產廳的漁業取締船與北韓的大型漁船相撞，造成約20名北韓船員掉入海中，目前還在確認情況。
綜合日媒報導，日本海上保安廳指出，上午9時10分（台灣時間10時10分）接獲水產廳通報，距離石川縣能登半島約350公里的西北海面上發生意外，漁業取締船與北韓漁船相撞，北韓船隻逐漸被海水淹沒，約有20名船員掉入海中。
目前海上保安廳已經派出巡邏船前往現場，將確認詳細情況。
▲日本海上保安廳派出巡邏船前往確認情況。（示意圖／翻攝自海上保安廳網站）
記者林瑩真／編譯
日本石川縣外海上午發生一起意外，水產廳的漁業取締船與北韓的大型漁船相撞，造成約20名北韓船員掉入海中，目前還在確認情況。
綜合日媒報導，日本海上保安廳指出，上午9時10分（台灣時間10時10分）接獲水產廳通報，距離石川縣能登半島約350公里的西北海面上發生意外，漁業取締船與北韓漁船相撞，北韓船隻逐漸被海水淹沒，約有20名船員掉入海中。
目前海上保安廳已經派出巡邏船前往現場，將確認詳細情況。
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