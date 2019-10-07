日漁業取締船撞北韓漁船「20名船員被拋飛落海」　海上保安廳急派巡邏船

根據美媒「cnbc」報導，北韓核談判主要發言人金明吉（Kim Myong Gil）指出，平壤和華盛頓的和協議再次破局，主因是美國人太冥頑不靈。他稱談判失敗正是因為這些美國官員缺乏彈性，任何一項觀點和態度都不願意妥協，「這幾次的談判都沒有達到我們的預期，最終才會失敗收場」，「他們對這次的談判空手而來，把我們的熱情都澆熄了，讓我們非常失望。」