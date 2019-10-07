前法官江國華與其子向北韓買煤轉賣！還偽造提貨單…今遭檢方起訴

▲前高院法官江國華透過大陸人士租用貨輪，協助北韓交易無煙煤。圖為大陸北韓邊境。（示意圖／取自視覺中國）



記者劉昌松、廖安莘／台北報導

前高院法官江國華與兒子江衡，經營律崗聯合企業、黑航律投資控股公司，於2017年間透過大陸人士租用貨輪，協助北韓載送無煙煤約4萬噸，至越南外海轉賣台商、越南中塑公司經理呂盈達，甚至還偽造提貨單向銀行申請信用狀。台北地檢署7日依違反偽造有價證券等罪，將江氏父子等人起訴，另涉嫌違反資恐防治法不起訴。

▲台北地檢署依違反偽造有價證券等罪，將江氏父子等人起訴，另涉嫌違反資恐防治法不起訴。（圖／記者何雨忠攝）

回顧案發情形，檢調接獲舉報，2017年起，公司登記在馬祖的吉泓報關行涉嫌利用大陸船隻，自東南亞進口糖類等物資後，再透過人頭船運，表面上將物資出口到南韓、日本，實際卻運送至北韓。而根據了解，運送至北韓的糖類，可供製成火藥。包括吉泓報關行負責人陳日寬等，一共3女16男皆遭到傳喚。

而前高院法官江國華與其兒子江衡，被控利用家族公司，以大陸籍人士租用的貨輪，2度與北韓進行無煙煤轉賣交易，並偽造產地證明。江衡被依違反《資恐法》、偽造文書等罪嫌羈押禁見，江國華則是100萬元交保。

當時法院裁定指出，聯合國安全理事會已決議北韓為禁運國家、禁止自北韓輸出煤礦，我國也依資恐防制法將北韓公告列為制裁名單，江衡父子明知如此，卻在去年八、九月間仍向北韓國營的大進公司購買煤礦，並以偽造的俄羅斯產地證明，與不實的「INVOICE」發票等押匯文件，向華南銀行申請開立信用狀。

最後，檢方認為江氏父子等人與北韓交易，還刻意隱瞞、偽造俄羅斯的產地證明及資料向銀行申請信用狀和提單等，將煤炭轉賣給呂盈達等人。因此依偽造有價證券等罪起訴江氏父子等人，另涉嫌違反資恐防治法部分則不起訴。

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