屏東市104歲人瑞葉江榮　隨身帶著陳年金棗養身

▲屏東市長林恊松（中）和代表會主席蕭國亮一起慰問屏東市百歲人瑞 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

慶祝重陽節，屏東市長林恊松和代表會主席蕭國亮一起慰問屏東市百歲人瑞，致贈養生禮品和禮金，並請益百歲人瑞養生之道，其中百歲人瑞葉江榮還可愛的露出雪白整齊的牙齒給大家看，顯示長輩重視口腔保健，擁有正常咀嚼功能，享受健康美食，才是老年生活的重要養生道。

日前，林市長恊松和蕭國亮主席由公所主管等人陪同，首先到現年104歲的葉江榮家慰問，由於葉江榮曾是屏東市慈鳳宮開基300年來首位人瑞級的管理委員會的「董事」，和市長是舊識，目前身體雖然硬朗，但家屬也不再讓他操勞，他也樂的在家享清福。

他分享特殊的養生秘方，就是隨身帶著陳年金棗，沒事就含在口中，生津止渴，更樂於和朋友分享。他的則表示，他裝了假牙，所以什麼都能吃，尤其喜歡吃肉和海鮮。

隨後，他們也向101歲的張林連棠妹、石進修、100歲的周志銘、郭月雲、丁林偷祝等獻上關懷與祝福，看到長輩們個個笑容可掬，有的還非要親自到大門口為市長送行強調禮數不分年齡，更有年輕時曾主持布莊的老板娘等，他們每個人不論是為社會、為家庭，都有豐富感人的故事，讓人敬佩。

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