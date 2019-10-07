凍卵意外發現天生雙子宮　「流產機率90%」她懷孕2次終於如願當媽

▲因為天生雙子宮，女子歷經辛苦終於生下寶寶。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國諾丁漢郡一名女子5年前決定凍卵，才知道自己原來天生擁有2個子宮與2個陰道，特殊的生理結構雖然還是能受孕，但流產率也高達90%，她在第一次懷孕不幸流產後發現又再度懷孕，但罹患一種會導致流產的肝臟疾病，歷經了千辛萬苦終於順利把孩子生下來。

居住在蘭斯基爾市(Ranskill)的36歲女子羅威(Eleanor Rowe)，2013年時因為計畫凍卵，前往倫敦一間診所檢查時意外發現自己患有罕見的先天性雙子宮畸形症(Uterus didelphys)，擁有2個完全獨立的子宮，在醫學上只有百萬分之一的發生機率，她表示，自己的月經週期一直很不規律，而且即使用棉條經血仍然會漏出，現在她才終於知道原因，「我被告知時覺得很困惑，不敢相信自己活了30幾年現在才知道這件事。」

羅威去年與丈夫霍普(Chris Hope)結婚後便積極「做人」，雖然一度成功懷孕，但由於她的特殊體質，仍於3個月內流產，然而當他們為孩子舉行喪禮時很快便發現自己又再度懷上，「就像是上天送我們的禮物一樣，一個寶寶說再見，另一個寶寶來找我們。」

為了讓這胎能夠順利，羅威一直等到嬰兒滿28週才告訴親友，但是在懷孕24週時，發現自己罹患妊娠肝內膽汁淤積症(Obstetric Cholestasis)，此病是一種十分嚴重的肝臟疾病，容易導致流產，幸好最終她戰勝疾病並於今年7月9日順利生下女兒莫金(Imogen Rose)，她希望她的故事能夠鼓勵其他正在努力生育的女子，「任何生育問題都是很難解決的事情，但即使是我的病情，最後也能有美好結局，願能為她們帶來希望。」

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