喝一口健怡可樂就昏3天！ 天生對「代糖」過敏她怨：像喝下毒藥

▲女子不小心喝到含代糖的可樂，就因此陷入昏迷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國德比郡一名媽媽因為對人造甜味劑過敏，導致她有次只是不小心喝了一口健怡可樂(Diet Coke)，就足足昏迷3天，而當地許多商店為了規避「糖稅」，紛紛改提供代糖飲品，讓她的日常生活變得更加艱難，「許多人會自動幫你改提供代糖產品，但對我來說卻有可能是會致命的」。

居住在斯瓦德林科特(Swadlincote)的30歲女子珀金斯(Elizabeth Perkins)，和她的2名孩子天生都對人造甜味劑阿斯巴甜(Aspartame)嚴重過敏，然而這種成分已普及於數千種商品中，尤其大量用於減肥食品，「我們體內沒有能分解的酶，所以代糖對我們來說就像迅速溶解的毒藥」，某次她前往當地一間酒吧，像往常點了一杯一般可樂，店家卻給她健怡可樂，就導致她當場昏迷。

柏金斯表示，「我喝下後就覺得味道很怪，通常過敏要發作前我便可以感覺得到，就好像要生病一樣，過敏發作後我立即頭暈眼花，整個房間都變成黑的，後來在醫院昏迷了3天，這個東西竟然要花我整整3天的時間，才能從體內排出，太可怕了」。

柏金斯抱怨，為了防止類似事情發生，她幾乎必須自製一切食物，「自從糖稅生效以來，一切都含有可怕的人造糖」，除了得自製優格，2個孩子也無法像其他小孩一樣吃普通的生日蛋糕，「我很傷心，尤其是對於孩子們的處境，感覺就好像只有我們受到了懲罰」。

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