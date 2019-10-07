　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

喝一口健怡可樂就昏3天！ 天生對「代糖」過敏她怨：像喝下毒藥

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼汽水,可樂,碳酸飲料,含糖飲料。（圖／達志／示意圖）

▲女子不小心喝到含代糖的可樂，就因此陷入昏迷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國德比郡一名媽媽因為對人造甜味劑過敏，導致她有次只是不小心喝了一口健怡可樂(Diet Coke)，就足足昏迷3天，而當地許多商店為了規避「糖稅」，紛紛改提供代糖飲品，讓她的日常生活變得更加艱難，「許多人會自動幫你改提供代糖產品，但對我來說卻有可能是會致命的」。

居住在斯瓦德林科特(Swadlincote)的30歲女子珀金斯(Elizabeth Perkins)，和她的2名孩子天生都對人造甜味劑阿斯巴甜(Aspartame)嚴重過敏，然而這種成分已普及於數千種商品中，尤其大量用於減肥食品，「我們體內沒有能分解的酶，所以代糖對我們來說就像迅速溶解的毒藥」，某次她前往當地一間酒吧，像往常點了一杯一般可樂，店家卻給她健怡可樂，就導致她當場昏迷。

柏金斯表示，「我喝下後就覺得味道很怪，通常過敏要發作前我便可以感覺得到，就好像要生病一樣，過敏發作後我立即頭暈眼花，整個房間都變成黑的，後來在醫院昏迷了3天，這個東西竟然要花我整整3天的時間，才能從體內排出，太可怕了」。

柏金斯抱怨，為了防止類似事情發生，她幾乎必須自製一切食物，「自從糖稅生效以來，一切都含有可怕的人造糖」，除了得自製優格，2個孩子也無法像其他小孩一樣吃普通的生日蛋糕，「我很傷心，尤其是對於孩子們的處境，感覺就好像只有我們受到了懲罰」。

►偷偷分享少女秘密！

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
子瑜連撐3首唱跳突然腿軟後倒！志效嚇傻急伸手..粉絲心疼：行
苗栗銅鑼自撞車禍！母命危搶救中　10歲女童頭部撕裂傷
25歲男交往大10歲女友！熱戀6個月發現「私處紋身」崩潰：是
衰捲「連千毅後宮」子涵住院！身體健康出狀況…公開對話主因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「自白殺害93名女子」FBI再證實50案　讓他成史上最兇殘殺人魔！

淘氣拉布拉多等紅燈太嗨　飛撲前座「誤觸手槍」倒楣女慘中彈

凍卵意外發現天生雙子宮　「流產機率90%」她懷孕2次終於如願當媽

為了忘卻喪子痛！　超猛阿嬤挑戰3355公尺高「死亡公路」成功完賽

一碰皮膚就受傷出血！　5個月男嬰患泡泡龍病劇痛宛如「三級灼傷」

2漁夫專心垂釣鮭魚　攝影師驚嚇目睹背後有巨大棕熊盯著他們

才隔2天！印度又傳墜機意外　2實習飛行員全不幸死亡

前女友分手2月交新歡！醋男凌晨敲門「槍殺她全家」　運動員情敵也斃了

伴娘挾持攝影師爽拍43張　一看相片集「主角變閨蜜」新娘氣炸

職場遭性騷或上司欺凌　日36%女精神患者病發！年齡多為30歲族群

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

才隔2天！印度又傳墜機意外　2實習飛行員全不幸死亡

前女友分手2月交新歡！醋男凌晨敲門「槍殺她全家」　運動員情敵也斃了

伴娘挾持攝影師爽拍43張　一看相片集「主角變閨蜜」新娘氣炸

職場遭性騷或上司欺凌　日36%女精神患者病發！年齡多為30歲族群

冷血哥遭嫩女友狠甩　埋伏渡假村「滅口全家人」走進情敵旁…爆頭陪葬！

可樂+曼陀珠！女大生暴吐「鼻孔變水龍頭狂洩」　恐怖實驗害胃出血

實務協商破裂！　北韓代表駁「2周內與美重談」：去問美國

喝一口健怡可樂就昏3天！ 天生對「代糖」過敏她怨：像喝下毒藥

派對失控！50人「骨牌式」跌下樓梯　19歲少女慘被狂踩「活活壓死」

身心凌虐5歲女「激烈度史無前例」慘亡　日惡父遭求重判18年

有您環境更美麗　環保署向全國清潔人員致敬

獨／林珈安「透視深V+美背全露」浪漫嫁了　台下「空2座位」原因曝光惹鼻酸

心愛娃娃被丟了！歐告背對主人生悶氣　丟棄原因曝光網笑翻

鍵盤、影像、電源三大產品線爆發　群光第3季營收年增6.4%創新高

媽媽下令減肥　「10KG米腸」咬零食袋哀怨逼視：本汪是毛澎！

爽用70元神券下單「吃嘸還被鎖帳號」！Uber Eats總經理回應了

我就是要打！中信盃黑豹旗10/26熱血開戰　208隊競逐「豹王」寶座

慶重陽!阿公阿嬤送地瓜做見面禮　90歲長者切蛋糕樂活到老

女兒學鋼琴第一天遇瓶頸　喵皇教學「4腳聯彈」卻被她白眼！

職業駕駛玩360度旋轉設施　倒吊正上方「啪」頸椎突出了

國際熱門新聞

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才..

試車離合器爆炸！黑手遭金屬片割..

哈吉貝一路向西　日本3天連假泡..

殘忍畫面曝！男拿鐵條打死4街友

辣妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

2歲童拒吃熱狗當早餐　被親媽痛..

「藍蕉」像冰淇淋　讚蕉界哈根達..

日取締船撞北韓漁船　20船員落..

他用iPhone 3年「變成G..

好市多狂粉分析：2口之家辦會員..

第2名吹哨人　美國情報部門約談

警幫3歲童找爸媽　被帶到破車旁..

更多熱門

相關新聞

唐氏症夫妻一見鍾情　結婚27年仍熱戀

來自英國坎布里亞（Cumbria）的加雷斯（Gareth）與迪安娜（Deana）是一對唐氏症夫妻，他們1981年相遇時，就對彼此一見鍾情，交往11年後終於步入禮堂，至今已經結褵27年，不但能夠獨立生活，感情也依然非常甜蜜。根據Metro報導，這一對夫妻是目前維持最久的唐氏症婚姻。

意外發現天生雙子宮　她懷孕2次如願當媽

馬克宏要求英國周末前修改脫歐協議

蘇格蘭逾20萬人走上街頭爭取獨立

Aston Martin DBS GT Zagato跑車

關鍵字：

代糖健怡可樂過敏Elizabeth Perkins人造甜味劑英國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

魚死了！貴婦淚崩撒錢「辦富豪式喪禮」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面