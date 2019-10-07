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民眾黨進軍國會跨5％門檻　林昆鋒：應有明星參選人拉抬選情

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▲▼台灣民眾黨主席柯文哲出席台灣民眾黨立法委員提名記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

圖文／中評社

針對台灣民眾黨未來布局，前北市府發言人林昆鋒接受中評社訪問分析，沒有母雞的民眾黨將面對5％得票門檻的保衛戰，建議除了在政策理念要有更明確的論述外，柯的外溢效應不佳，未來區域或不分區立委應有明星參選人拉抬選情。

林昆鋒現為政治評論員，曾擔任過台北市長柯文哲市府發言人、媒體出身的他，也曾擔任過《年代新聞》晚報主播、《年代高峰會》節目主持人。

台灣民眾黨原本期盼郭台銘或是柯文哲能當母雞拉抬立委，極可能落空，林昆鋒認為，若郭或柯投入大選，民眾黨有機會超過2016年時代力量6％的政黨票，但沒有母雞後將會是5％政黨票的保衛戰。

分析原因，林昆鋒認為，一個政黨要有中心思想，柯文哲所講的普世價值每個黨都一樣，強調是柔性的政黨，也很難凸顯特色。舉例來說，要比揭弊，很難比得過有黃國昌代表的時代力量，比敢講也比不過親民黨的兩岸關係明著來，而非民眾黨含糊曖昧，自己不清不楚，大家也會對你不清不楚，在政策理念必須要有更明確的論述。

林昆鋒建議，現在民眾黨應把目標放在衝過5％的政黨票或取得3席立委上，因為這樣在立院才有席次進一步組成黨團，不必好高騖遠。從多次的民調來看，民眾黨支持度都有4到6％，現在看來取得5％應該是沒問題。

現民眾黨已提名包括台北市第五選區的徐立信、台北市第七選區的蔡宜芳、苗栗縣第一選區朱哲成等8名區域立委。林昆鋒分析，現在提名的8人之中，唯一有機會一拼的僅徐立信，因為他是該選區最高票的議員，其他的選情恐怕不樂觀。從跟過柯文哲的幕僚包括北市府顧問蔡壁如、北市觀傳局長劉奕霆、北市副發言人黃瀞瑩（學姐）都未出戰區域立委，就可看出柯團隊本身就對區域沒有信心。

林昆鋒強調，這次區域提名的目的就是為達法定提名人數，進而獲得不分區的提名，從朱哲成被爆出性騷疑雲就顯示出，提名應未經過嚴謹的過濾。

針對接下來不管是區域或是不分區名單，林昆鋒認為，過去的經驗柯文哲很難把票外溢給別人，另外缺乏明星參選人也是劣勢，建議能有明星拉抬選情，這個明星不一定要是老派、成熟的政治人物，如同黃國昌過去也不是政治人物，但至少在太陽花學運的明星，可在不管是社會運動、政治事件中找出很有態度的人，但要找這樣的人，由於出來就是為了要選上，恐怕不會選擇有風險的新政黨。

▲▼林昆鋒建議，民眾黨應有明星參選人。（中評社 洪德諭攝）

▲林昆鋒建議，民眾黨應有明星參選人。（中評社 洪德諭攝）

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