違規停車「找不到駕駛」員警仍開單　結果出爐...罰單被撤銷

▲警方找不到大客車駕駛仍開單向車主開罰，交通局因此將罰單撤銷。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

三民區一輛大客車違停在路邊停車格中，遭警方在「沒找到車主」的情況下，依車體上噴塗的電話找到一名胡姓男子，並要他在紅單上簽名，不過胡男認為自己既不是駕駛、更不是車主因此拒簽，不過製單的員警似乎不放過他，又加開「不服取締」罰單，胡男仍拒簽，員警又揚言要辦他妨礙公務，胡男事後向警局督察室及交通局申訴後，罰單部分被撤銷，市警局則要求開單員警的主管加強法治教育。

據了解，該輛大客車屬於「高雄海巡之友會」名下的乙類大客車，2019年5月30日停放在三民區大豐路的停車格內，遭民眾檢舉違停，鼎山派出所獲報後派員處理，到現場時沒發現到駕駛，於是從車身上噴塗的手機號碼找到該協會的胡姓總幹事，指出大客車違停要開單；胡對警方說，該路段沒有全線禁停大客車標誌，並無違停，且自己也不是駕駛，更不是車主，因此拒簽罰單，但警方又加開一張不服取締，後面又找來支援警網，警告胡男妨害公務，要將他帶回警局，不過最後卻不了了之。

胡男表示，他事後沒收到罰單，去監理所查詢時卻赫見鼎山派出所仍在當天的事件中對他開出2張罰單，分別為停車車種不依規定」罰款700元、及「不服從精通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員之稽查」罰款1500元，他因此向市警局督察室檢舉，同時向交通局申訴。督察室調查後，認定員警語欠周詳，要派出所所長加強法治教育，但胡男認為開單的員警並未出面道歉，感覺在官官相護。

交通局收到申訴進行調查後，表示該路段停車格只能停放自小客車，且停車格大小明顯和大客車停車格不同，因此不會再設置「禁停大客車」標誌，且該輛大客車違停事實存在，不過，警方取締當下，胡男已表示自己並非駕駛人，開單程序並不完備，因此將罰單撤銷。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

