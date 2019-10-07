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狠囂張！疑四海堂主擄人勒贖　靈骨塔商遭奪千萬現金又逼簽1500萬本票

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記者孫于珊／台北報導

犯罪集團首領31歲李姓男子與旗下小弟平日混跡大台北地區，今年2月至7月間多次以恐嚇及擄人勒贖等方式實施暴行，並脅迫被害人以「急需償還賭債」為由，向親友借錢或簽立本票牟利。警方10月2日終於將李嫌等9人緝捕到案，詢後依涉嫌恐嚇取財等多項罪嫌移送法辦。

▲▼大同分局查獲「擄人勒贖」犯罪集團。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲李嫌帶數10名小弟持棍、槍械等至被害人公司恐嚇勒贖。（圖／記者孫于珊翻攝）

李嫌等人於2月底將一名商人蒙眼捆綁至內湖山區毆打，並脅迫交出住處鑰匙及錢財，而商人傷勢嚴重，被打到眼睛都睜不開。另於7月間率數10名小弟眾持棍棒、刀械及槍械等武器至大同區另一鄭姓被害人公司，假借「洽談生意」名義，恐嚇被害人並將他先帶往內湖再到汐止汽車旅館控制其行動2日餘，得手新台幣現金1400萬元，且簽立3張面額總計1500萬元的本票，行為狠戾囂張！

據了解，李嫌自稱四海幫海湖堂堂主，與2名被害人都有認識，甚至與從事賣靈骨塔位的鄭姓商人曾經同業過。而李嫌近日得知鄭姓靈骨塔商生意獲利龐大，疑似因眼紅、想分一杯羹，才恐嚇勒贖。

大同分局據報後與松山分局、刑大偵八隊以及新北市汐止分局、金山分局共組專案小組，並報請士林地方檢察署指揮偵辦。案經專案小組長時間蒐證，於10月2日持拘票及搜索票，將李嫌等9人緝捕到案，當場查扣開山刀、彈簧刀、辣椒噴霧罐、道具槍及鋁棒等證物一批。

詢後依涉嫌恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並經法院裁定李嫌等4人收押禁見。由於目前警方只抓到有辦法辨識身份的9名犯嫌，因此也將持續追查其他共犯。

▼警方持拘票及搜索票，將李嫌等9人緝捕到案。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼大同分局查獲「擄人勒贖」犯罪集團。（圖／記者孫于珊翻攝）

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