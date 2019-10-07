細胞治療應用橫跨癌症、退化、醫美　愛爾麗攜手尖端醫搶攻兩岸商機

▲愛爾麗攜手尖端醫簽署合作意向書。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

愛爾麗（8487）今（7）日宣布攜手尖端醫（4186），由愛爾麗集團董事長常如山與尖端醫董事長蘇文龍簽署合作意向書（MOU），共同打造符合「人體細胞組織優良操作規範（GTP）」實驗室，並將依特管法開放的細胞類型與適應症合作送件，由尖端醫將提供各類細胞培養服務。

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▲愛爾麗集團董事長常如山。（圖／記者姚惠茹攝）

常如山表示，愛爾麗集團旗下營業據點遍布台灣、中國大陸各地，全亞洲也有55家「醫學美容」為事業體的直營連鎖醫療據點，從嬰兒出生、成長保健、預防醫學、醫學美容到銀髮階段均為服務版圖，近年看到精準醫學和再生醫學的重要，預計未來10年全力投入細胞治療的研發與臨床。

▲愛爾麗攜手尖端醫簽署合作意向書。（圖／記者姚惠茹攝）

常如山指出，尖端醫的细胞治療團隊與技術，不僅在細胞保存、臨床應用深耕近20年，並擁有多國專利，再加上獲得衛福部函覆認可的GTP實驗室，成為「特管辦法核可」的細胞製備公司，而其合作的花蓮慈濟醫院，也拿下花東第一家通過細胞療法核准使用的醫療機構，搭配愛爾麗的百萬會員，達到強強聯手。

▲尖端醫董事長蘇文龍。（圖／記者姚惠茹攝）

蘇文龍表示，尖端醫在完成台灣细胞治療產業布局後，未來將透過愛爾麗集團與中國大陸的治療技術有更深度的交流，並強調尖端醫的各類细胞培養技術已經準備好，近期將持續加速送件，以累積細胞生產與治療經驗。

蘇文龍指出，這次雙方的合作，除了建置GTP實驗室以增加細胞製備產能外，還將依特管法向衛福部申請「自體纖維母細胞移植」、「自體脂肪幹細胞移植」等细胞治療計畫，應用領域橫跨癌症治療、退化性疾病治療與醫美領域。

▲愛爾麗與尖端醫強強聯手。（圖／記者姚惠茹攝）

癌症已經長達37年位居台灣十大死因之首，因此政府特別在2018年9月開放《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，讓台灣成為亞洲第二個開放細胞治療的國家，再加上中國大陸國家衛生健康委員會在3月29日發布「徵求自體細胞治療臨床研究和轉化應用管理辦法」，並預計將在2019年底上路，未來強強聯手可望搶攻兩岸市場。

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