▲ 新北8連霸全國「最乾淨城市」，侯友宜表揚環保英雄。（圖／新北市環保局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市連續八年榮獲行政院「全國最乾淨城市」，5日特別舉行「2019年度環保英雄表揚大會」，由市長侯友宜頒獎表揚353位環保英雄，致詞表示，感恩這群環保英雄，展現人生價值，為新北市打造成永續城市注入活力，他要代表四百萬市民表達最高敬意。

侯友宜表示，「353位環境守護者是新北市的驕傲，更是大家的楷模」；也要感謝所有里長、環保志工、全體市民及清潔隊員們的支持與付出，讓新北市蟬聯全國最乾淨城市。

環保局長劉和然表示，今年共有353位環保英雄受區公所或里長推薦參加，遴選分為低碳永續組、資源循環組、環境美化組，經評選團初選、複選與實地查訪後，今年決選出3位特優獎、21位優等獎、52位甲等獎，以及277位佳作獎。各組特優獎得主，由三峽區安坑里曾碧娥、汐止區金龍里康順德及永和區民族里邱秀蘭脫穎而出。

獲得「低碳永續組」特優獎的三峽區安坑里曾碧娥女士，是位國小教師，長期推動家鄉環保宣導工作，更在教學導入環境友善農法、低碳旅遊及低碳飲食等觀念，鼓勵鄰里落實環保作為。同時成立「三峽鎮橫溪流域護溪聯盟」，邀請里民、遊客參與淨溪活動，以實際行動保護河川生態。

「資源循環組」特優獎得主汐止區金龍里的康順德先生，任環保志工十多年，雖曾中風仍不影響保護環境的熱情，只要是資收日都能看見他在人群中指導分類的忙碌身影。此外，他也擅長修繕二手單車、家電與傢俱，並以義賣、贈予低收入戶及鼓勵里民以資收集點的方式兌換，促進資源再利用。

「環境美化組」特優獎得主邱秀蘭女士，策劃永和區民族里的民族休閒公園。因為瓦磘溝易淹水，影響周邊居住品質，便積極與志工改造髒亂點為綠地公園，並在公園設置漂流圖書站，成為附近居民散步乘涼的好去處。還利用雨水回收系統打造小型魚菜共生循環生態及壁掛式盆栽滴灌，是鄰近國小校外活動的環保教材。

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