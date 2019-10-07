西濱鳳鼻隧道纜線脫落！修復前僅開放單線通車　限高4公尺



▲鳳鼻隧道6日中午發生纜線脫落事故。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

鳳鼻隧道6日中午間發生電纜線脫落事故，於北上車道入口處80公尺處的電纜線意外脫落，垂掛在半空中，造成安全疑慮，且大型車因此無法通行，後方車輛因此回堵。經工程人員將現場垂落電纜線進行初步整理後，恢復通車，但鳳鼻隧道於修復前僅開放單線通車，車輛高度限制4公尺以下才予通行。

西濱快速公路新竹縣鳳鼻隧道北上改走第1孔道1個多月來，接連發生3起超高車輛闖入，造成隧道頂機電消防設備損壞事件。其中9月25日1輛戴運散裝水泥儲存槽的曳引車繞道闖入，卡在隧道扯落電纜線，讓廠商損失金額更高達7、800萬元。

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由於公路總局已在隧道入口前方加裝「限高橫桿」，防止超高車輛闖入，也大幅減少大車硬闖的意外。不過，鳳鼻隧道內6日卻再發生纜線脫落，造成大車無法通過，回堵塞車。警方於中午12點58分獲報後先於現場交通管制，待工程人員到場後，將現場垂落電纜線進行初步整理後，約於下午3時45分許先行返回駐地，鳳鼻隧道修復前僅開放單線通車，車輛高度限制4公尺以下才予通行。

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