郭柯不選2020　前柯發言人林昆鋒：郭粉流向蔡英文

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



圖文／中評社

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘均未投入連署參選2020。前台北市政府發言人林昆鋒接受中評社訪問時分析，郭、柯考量勝率，最後應都不會用親民黨門票投入選戰。郭粉與英粉性質相近，且郭與國民黨參選人韓國瑜為競爭關係，郭粉流向蔡英文可能性高。柯粉方面，由於組成很雜，兩岸、外交方向使偏綠的離開偏藍的進來，在質變過程，粉絲流向會很分歧。

林昆鋒現為政治評論員，曾任台北市長柯文哲的市府發言人、媒體出身的他，也曾擔任過《年代新聞》晚報主播、《年代高峰會》節目主持人。

外界好奇原本均被認為可能投入選戰的柯文哲與郭台銘是否會藉由親民黨門票投入選戰？林昆鋒認為，兩人都應不會，原因都在於勝率的問題。

林昆鋒表示，以柯文哲的個性，現在的局勢「不能贏有什麼好選的？」且若要選應該是一開始就會衝，包括布局連署等各方面，這樣就不必看人家臉色。此外，柯文哲與宋楚瑜之間的合作是否會出現尷尬？畢竟台灣民眾黨與親民黨是競爭的關係，好的情況是彼此成長，但柯的能力還沒大到足以配票，最壞還可能導致兩個黨最終僅拿下4％左右的政黨票，連一席不分區立委都沒有。

郭台銘方面，林昆鋒認為，問題也是在勝率上，觀察民調高雄市長韓國瑜不管怎樣都還有25％支持度的鐵票，若參戰使得他與韓都落敗，讓蔡英文漁翁得利，被人家怪不如讓對方自己去承擔。

到底這張門票最終將會由誰代表？林昆鋒指出，親民黨主席宋楚瑜2016大選拿下157萬票是門檻，代表者要有能力超越這個，但檯面上有能力超過者意願低。王金平方面，則因與親民黨的目標受眾沒有重疊，如同郭台銘與韓國瑜一樣，很容易出現分裂的狀況。

林昆鋒認為，在沒有母雞會影響立委選舉的情況下，除非宋楚瑜想親手關掉親民黨，「要收掉自己的店不容易」，最終宋楚瑜應該會在不得不的情況下出來。

在郭、柯幾不可能投入2020大選下，郭粉與柯粉在蔡英文與韓國瑜間該何去何從？林昆鋒指出，分析粉絲得先看來源，郭目標族群主要是教育程度高、年輕的支持者與蔡接近，且從初選與韓國瑜就是競爭關係，使得郭、韓支持者涇渭分明，因此郭能拉到蔡的支持者大於韓的支持者，郭棄選後外界認為郭粉轉支持韓的票很少，其實原因就在於郭拉到蔡的人比較多，本來就不會回去。

林昆鋒接著說，郭不選後，「拉到的人也會回到來得地方去」，雖支持者不可能都全部流向蔡或韓，但郭粉與英粉在教育程度與年齡相近下，回去投給蔡英文的可能性高，而郭台銘與韓國瑜競爭的關係，沒有花個一年、半年平復很難回復到以前的樣子，因此回去投韓的可能性比較低。

至於柯粉，林昆鋒則認為，在2014年柯文哲參選台北市長獲民進黨禮讓，2016年蔡英文、柯文哲與宋楚瑜的感情都不錯，目標是下架國民黨，因此粉絲來源包括淺綠、深綠與親民黨的支持者，但當柯文哲的兩岸、外交方向與原本價值產生衝突，常常與蔡英文拿來對比下，粉絲也漸漸產生質變與位移，慢慢綠的會離開，藍的會進來，由於組成很雜，粉絲流向會很分歧。

▲林昆鋒分析郭、柯粉流向。（中評社 洪德諭攝）

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