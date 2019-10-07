車併3排停！三寶下秒爽開車門　騎士猛撞「騰空一圈半」噴飛...衰滾路中央

記者陳韻如／彰化報導

未注意後方車況就直接打開車門，造成嚴重車禍的事件層出不窮，彰化市金馬路1段7日上午又發生一起車禍，1名貨車司機不但違規併3排，還直接打開車門，導致後方單車騎士閃避不及，當場撞上噴飛到車道中。所幸騎士反應夠快，倒地後又立刻跑回路邊，才沒被後方疾駛而來的遊覽車輾過，否則後果恐不堪設想。

▲三寶駕駛併3排停車，還直接打開車門，害後方騎士直撞噴飛車道。（圖／翻攝彰化踢爆網）

有民眾將車禍影片分享到臉書社團《彰化踢爆網》寫道，「可惡...生死竟然是掌握在別人開車門不看後面的手裡...真的是害人一瞬間...這行為真要不得...」，而透過影片可以看到，在熙來攘往的車道上，2輛轎車前後併排在超商前，1輛貨車從後方駛來，也直接停在轎車旁，還占用了一個車道。

▲單車騎士閃避不及勾到車門後，當場翻滾一圈跌落車道。（圖／翻攝彰化踢爆網）

更誇張的是，貨車駕駛即便已經打了閃黃燈，但他卻直接打開車門，導致後方單車騎士閃避不及直接撞上，當場連人帶車噴飛到車道中，而當時，後方汽機車正疾駛而來。所幸騎士反應夠快，倒地後立刻爬起，並跑回路旁，才免於被後方車輛輾過，否則後果不堪設想。

▲單車騎士閃避不及勾到車門後，當場翻滾一圈跌落車道。（圖／翻攝彰化踢爆網）

這段畫面一曝光，不少網友看了紛紛氣炸，留言罵道，「停這樣，開門又不看有夠白目」、「開門看一下後面很難嗎？」、「直接停在車道上，開門又不確認後方來車，駕照吊銷可能比較實在...」。

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