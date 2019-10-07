受害女淚訴「逼我跳下罪惡深淵」！名醫柳林瑋涉猥褻3女　檢今提起公訴

▲名醫柳林瑋涉嫌3個強制猥褻罪嫌，今遭檢方起訴。（圖／翻攝自臉書）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

洪仲丘事件中號召25萬民眾走上街頭、創辦獨立醫療媒體「MedPartner美的好朋友」的名醫柳林瑋，日前遭到一名林姓女子控訴強制猥褻。台北地檢署調查，除了林女受害外，柳林瑋還以同一手法猥褻另外2名女子，今（7日）依3個強制猥褻罪嫌將其提起公訴。

林女2017年5月12日在臉書PO出文章，以「這是一場華麗優雅的誘騙，以致我沒能在最初就反應過來」為題，寫下與柳相識的血淚經過。林女表示，原本相當仰慕柳林瑋，孰料2017年4月份時柳偶然間得知她休學在家，積極打電話邀約，當時林女還以為柳是要介紹工作，不料出門赴約後，卻反被載到建國中學，還在車上強吻、擁抱，「他柔和地綁起我的靈魂，再逼我自願跳下罪惡的深淵，我似乎可以感覺下面堆疊了一具具的女孩，那是他累積多年的戰果，多麼輝煌豐碩的成就啊！」

雖然林女在文章中並未指名道姓，皆以「L醫生」代稱，但經過網友仔細比對文中所述特徵，認為林女所指的就是柳林瑋；事後柳得知後認為自己遭到汙衊，除在臉書PO文澄清，還大動作提告林女妨害名譽，但卻遭到檢方處以不起訴處分，隨後林女也反告柳林瑋強制猥褻。

台北地檢署深入調查，發現除了林女受害外，柳林瑋還以相似手法誘約另外2名女子外出，並同樣強吻騷擾，且案發時間皆落在2017年4月前後。檢方認定柳林瑋涉犯3個強制猥褻罪，7日依法將其起訴。

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