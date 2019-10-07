違章工廠第2波名單拖2年不公開　徐永明狠批陳吉仲說空話

▲陳吉仲表示，保護農地決心不變。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台中大雅區一間違章工廠3日凌晨發生大火，造成2名消防員殉職，農委會主委陳吉仲今（7日）到立法院經濟委員會進行報告，會中立委痛批，農委會2年前說要公布第2波違章工廠名單至今什麼都沒有，只會說空話，質疑難道是選舉要到了不敢公開。陳吉仲強調，選前選後態度都一樣。

2017年10月行政院公布農地違章工廠跨部會合作專案，鎖定34間違章工廠，分兩波名單公開，但第一波17間後，第二波處理名單至今都未能公告。時代力量徐永明不滿拿出2年來資料質疑，農委會明明對外說過幾次要公布第2波．但至今沒有，是忘記了還是害怕想起來？

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▲▼ 徐永明痛批陳吉仲說空話。（圖／記者許展溢攝）



徐永明說，確認違規執行是農委會責任，但對於陳吉仲回應，拆除是地方責任根本是卸責，完全躲避問題，難不成是選舉要到了，怕得罪人不敢公開？並指有名單才有壓力。陳吉仲回應，選前選後態度都一樣，對於農地上違章工廠就是要拆。

陳吉仲會前接受媒體也說，農委會保護農地決心不變，第一波17間，扣掉1間農舍都執行完成，只要在2016年5月20日後，農地上有違章工廠地方政府就要去拆，否則經濟部就會斷水斷電，農委會則會配合執行，且對於高低汙染部分，環保署也有相關規範。

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