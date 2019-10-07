史上「最長壽美國前總統」在家跌倒　95歲卡特前額縫14針

▲美國前總統卡特（Jimmy Carter）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國前總統卡特發言人證實，高齡95歲的卡特（Jimmy Carter）6日在家中不慎摔倒，送醫治療後所幸沒有大礙，只是眉毛上方須縫14針。不過卡特對外表示沒事，仍與92歲的妻子一起出席當天晚間在田納西州的慈善活動。卡特卸任後，致力於人道主義活動，獲得良好國際聲譽，並在2002年時榮獲諾貝爾和平獎。

據美聯社報導，卡特在活動中帶著勇士隊的棒球帽，雖然左眼腫脹瘀青，眼睛上方有白色繃帶，但看起來精神還不錯。

A president falls in his home



Cuts his forehead, requires 14 stitches to close.



Leaves hospital, to build houses for the poor—with a black-eye.



Pres. Carter—dedicated to duty. #JimmyCarter pic.twitter.com/peBV6uHhty — Rev. Cornell William Brooks (@CornellWBrooks) 2019年10月7日

卡特在1日才剛度過95歲生日，他也是美國史上最長壽的副總統。身為民主黨人的他曾在1971年到1975年擔任喬治亞州州長，並在1976年時當選總統，1980年競選連任時，輸給共和黨出身的總統雷根。

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