史上「最長壽美國前總統」在家跌倒　95歲卡特前額縫14針

▲美國前總統卡特(Jimmy Carter)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者陳妙津/綜合報導

美國前總統卡特發言人證實,高齡95歲的卡特(Jimmy Carter)6日在家中不慎摔倒,送醫治療後所幸沒有大礙,只是眉毛上方須縫14針。不過卡特對外表示沒事,仍與92歲的妻子一起出席當天晚間在田納西州的慈善活動。卡特卸任後,致力於人道主義活動,獲得良好國際聲譽,並在2002年時榮獲諾貝爾和平獎。

據美聯社報導,卡特在活動中帶著勇士隊的棒球帽,雖然左眼腫脹瘀青,眼睛上方有白色繃帶,但看起來精神還不錯。

A president falls in his home



Cuts his forehead, requires 14 stitches to close.



Leaves hospital, to build houses for the poor—with a black-eye.



Pres. Carter—dedicated to duty. #JimmyCarter pic.twitter.com/peBV6uHhty