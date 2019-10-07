首屆台美「太平洋對話」　吳釗燮、美國務院亞太副助卿將同框

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

太平洋兩友邦斷交後，外交部長吳釗燮7日表示，「踏實外交」仍然取得許多重要突破和成果，特別是和美日歐等理念相近國家間的關係均明顯提升，台美上午將首開「政府對政府」層級的「太平洋對話」，是台美外交合作的大公開，而吳釗燮也將與美國國務院副助卿孫曉雅共同主持。

吳釗燮上午赴立院外交委員會進行業務報告並備詢，報告中指出，過去三年多來政府全力推動「踏實外交」，努力維持台海現狀，不挑釁也不激化，然而大陸卻持續意圖消滅我國家主權，並限縮台灣的國際生存空間；儘管如此，「踏實外交」仍然取得許多重要突破和成果，特別是和美國、日本、歐洲等理念相近國家間的關係，均「明顯提升」。

在台美關係上，吳釗燮表示，近年的台美關係堅實穩固、穩健發展，可說是「40年來最佳」，具體事例包括美方行政部門多次重申「台灣關係法」與六項保證、國會通過「台灣旅行法」等多項友台法案、川普政府將台灣納入美國印太戰略架構、台灣與美國首次同時放入事務機構名稱等。

此外，吳釗燮也表示，今年台美共同首開的對話機制就有「印太民主治理諮商」與7日登場的台美首屆「太平洋對話」，不僅層級提高到「政府與政府間的政策對話」，由他與美國國務院副助卿孫曉雅共同主持，也由美方出面邀請多國駐台代表與大使出席。

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