婚後入獄老婆跑了　夫等17年才放棄「連媽媽過世也沒回來」

記者黃翊婷／綜合報導

南投謝姓男子2000年5月與大陸籍的陳姓女子結婚，但婚後不久就因案入獄，沒想到老婆就這樣跑了，連母親過世也沒有回來奔喪，兩人這一分開就長達17年，這才決定訴請離婚。南投地院法官認為，謝男及陳女在這段婚姻中皆可歸責，且有責程度相同，因此裁准兩人離婚。

▲謝男婚後不久就被捕入獄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

謝男在判決書中主張，他與陳女是在2000年5月18日結婚，婚後妻子跟著自己回台共同生活，但後來他因案入獄，妻子隨即離開前往台北的親戚家居住，雙方之間的聯繫開始變少，隔年對方就出境返回大陸，從此音訊全無，考量到他們已經分居十多年，早已沒有夫妻之實，因此決定訴請離婚。

而謝男的李姓友人也出庭證稱，謝、陳兩人結婚時有舉行婚宴，「我有去吃喜酒，後來因為他吸毒，兩人常常吵架，他老婆就常常不在家，後來他媽媽過世，老婆也沒有回來奔喪」、「最後一次看到他老婆是什麼時候，我已經不記得了，應該有超過10年以上，現在他們沒有住在一起」。

▲謝男當初與陳女結婚有辦婚宴，沒想到婚後才一年老婆就跑了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

由於陳女已在2001年10月8日出境台灣，至今沒有再入境，經過南投地院合法通知也未到庭，或提出任何書狀答辯，因此，法官認定謝男的主張應該是真的。

法官指出，從陳女離開至謝男提告時間長達17年，兩人在這段期間均無同居的事實，可見女方並沒有維持婚姻的意願，縱使起因是男方入獄未能照顧家庭，但她也不願意繼續一起生活，才會選擇以離家的方式處理婚姻困境，雙方在造成婚姻破綻方面皆可歸責，且有責程度相同，因此依《民法》第1052條第2項規定，裁准兩人離婚。

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