　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

常客嬤問「30歲了嗎？」超商大夜女店員：我才23欸　網開釋讓她想離職

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO表示，「女人真的對年齡很敏感。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名23歲女網友分享自己在超商上大夜班，被一名常客阿嬤問了一句話讓她瞬間很尷尬。對此，不少人直呼，「阿嬤要幫妳介紹對象啦！」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團表示，這名阿嬤來領錢，「每次都要我幫她，她領完錢要走出去時竟然問我，『妳今年30了沒有』？我瞬間很尷尬，然後回她『沒有啦，我才23欸！』她就說『是嗎？看妳感覺真的有30』。」

請繼續往下閱讀...

原PO指出，她聽完瞬間翻白眼，「女人真的對年齡很敏感，真的很想直接回她，『那您今年有80了沒有』？」

▼原PO澄清沒幫阿嬤領錢，只是幫忙拔出提款卡。（圖／示意照）

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

對此，有網友認為，「阿嬤要幫妳介紹對象啦」；原PO回，「千萬不要，我會直接離職。」還有人說，「可能要介紹孫給妳認識吧」；原PO回，「怎麼這麼多人都這樣覺得啊。」也有人表示，「超商小夜路過，我也常常被說30幾，我就『操老』，不然是想怎樣」；原PO回，「哈哈哈哈，我真的是第一次欸，以前真的都被誤認未成年。」

原PO後來特別澄清幫阿嬤領錢這部分，「其實我沒有幫她領，只是幫她把卡片從提款機拔出來，因為我們店的提款機比較緊一點，她手沒力。謝謝各位關心，我會保護自己的。」

►限時36小時下殺66折！「Her和她」電商平台超特價

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
哈吉貝「開眼」轉中颱　吳聖宇：又大又強！可能對日本造成很大威
冷氣裝斜的「才能排水」！台中男懷疑師傅硬扯…網實際測量長知識
日漁業取締船撞北韓漁船「20名船員拋飛落海」　海上保安廳急派
受害女淚訴「逼我跳下罪惡深淵」！名醫柳林瑋涉猥褻3女　檢今提
三上悠亞「全身只穿圍裙」半球掉出！慶粉絲破60萬…最後防線脫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國旅卡限制大放寬！旅遊業憂「排擠效應」　周永暉：8千還是要用在旅遊

快訊／哈吉貝「開眼」轉中颱　吳聖宇：又大又強！可能對日本造成很大威脅

當代藝術家Marcos Lutyens

左右都100元！便當店叫「控肉飯+滷白菜」NG　他曝1招爆划算…份量秒升級

重陽節前　慈濟慈善執行長顏博文慰問花蓮長者

陳菊突現身農委會高雄座談引遐想　陳吉仲：她很關心農業

常客嬤問「30歲了嗎？」超商大夜女店員：我才23欸　網開釋讓她想離職

邰智源化身臭零呆小男生！示範用「國民年金」生小孩、陪老婆到老94這麼簡單

港務公司董座吳宗榮辭職生效　交部：先暫由次長黃玉霖代理

西濱鳳鼻隧道纜線脫落！修復前僅開放單線通車　限高4公尺

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

國旅卡限制大放寬！旅遊業憂「排擠效應」　周永暉：8千還是要用在旅遊

快訊／哈吉貝「開眼」轉中颱　吳聖宇：又大又強！可能對日本造成很大威脅

當代藝術家Marcos Lutyens

左右都100元！便當店叫「控肉飯+滷白菜」NG　他曝1招爆划算…份量秒升級

重陽節前　慈濟慈善執行長顏博文慰問花蓮長者

陳菊突現身農委會高雄座談引遐想　陳吉仲：她很關心農業

常客嬤問「30歲了嗎？」超商大夜女店員：我才23欸　網開釋讓她想離職

邰智源化身臭零呆小男生！示範用「國民年金」生小孩、陪老婆到老94這麼簡單

港務公司董座吳宗榮辭職生效　交部：先暫由次長黃玉霖代理

西濱鳳鼻隧道纜線脫落！修復前僅開放單線通車　限高4公尺

拍攝示威者「破壞提款機」！港藝人馬蹄露秒遭攻擊...「嘴角爆血」掛彩

北海道必買紀念品進駐台北動物園　小朋友見「湖中寶石」猛提問

要求英國讓步、修改脫歐協議　馬克宏：歐盟「周末」就要做決定

狠囂張！疑四海堂主擄人勒贖　靈骨塔商遭奪千萬現金又逼簽1500萬本票

揭家暴性侵罪行…女警遭獨留森林！蘇格蘭男警群再爆歧視「囚關懷孕同事」

「川普出生之屋」一度放Airbnb出租！5房豪華透天厝又要賣了

亞錦賽／拚奧運資格大陸換血備戰　連兩年赴美取經

甩開性醜聞！諾貝爾文學獎10日宣布2得主　村上春樹、殘雪都在熱門榜

國旅卡限制大放寬！旅遊業憂「排擠效應」　周永暉：8千還是要用在旅遊

雲端最前線／國民黨內鬥傳聞連環爆！吳敦義領導不力惹眾怒？

生活熱門新聞

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連..

跟連千毅買包安太座「YSL變Y..

國慶連假「北中南東」天氣出爐

Uber Eats折70元神券..

現金回饋神之卡　無腦刷至少賺2..

柏油路上3個「突起小黑方盒」　..

連千毅身旁的她身家驚人　私下善..

逢甲糖葫蘆　網：為何不先問價格

哈吉貝最快今誕生！一路西衝恐大..

糖葫蘆299　店家冤：比一般大..

好市多黑色購物節來了！日期曝光

哈吉貝生成！路徑出爐：西奔6天..

他問「領寄杯還要排隊嗎」　鄉民..

反禁蒙面法　民團7日邀台人戴口..

更多熱門

相關新聞

弟把「車子保養套組」丟洗衣機　哥理智線斷

洗衣機是拿來洗衣服的，有些人會特別在意不能把鞋子、地墊等物品丟進去，應該要另外手洗。一名男網友日前打開洗衣機時，發現弟弟竟然直接把擦車的抹布和海綿偷放進去跟其他衣物一起洗，無腦行徑讓他理智線秒斷，網友們也紛紛獻計懲罰弟弟。

領23K加班70小時！她怒檢舉…慣老闆慘噴30萬

女兒吃飯突嘔吐！隔壁正妹秒出手暖哭人妻

託人代買香菸！他8天後慘噴4萬元

他問「領寄杯還要排隊嗎」　鄉民一致白眼

關鍵字：

爆怨公社超商店員

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

國慶連假「北中南東」天氣出爐

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地暈死…

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面