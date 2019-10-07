常客嬤問「30歲了嗎？」超商大夜女店員：我才23欸　網開釋讓她想離職

▲原PO表示，「女人真的對年齡很敏感。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名23歲女網友分享自己在超商上大夜班，被一名常客阿嬤問了一句話讓她瞬間很尷尬。對此，不少人直呼，「阿嬤要幫妳介紹對象啦！」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團表示，這名阿嬤來領錢，「每次都要我幫她，她領完錢要走出去時竟然問我，『妳今年30了沒有』？我瞬間很尷尬，然後回她『沒有啦，我才23欸！』她就說『是嗎？看妳感覺真的有30』。」

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原PO指出，她聽完瞬間翻白眼，「女人真的對年齡很敏感，真的很想直接回她，『那您今年有80了沒有』？」

▼原PO澄清沒幫阿嬤領錢，只是幫忙拔出提款卡。（圖／示意照）

對此，有網友認為，「阿嬤要幫妳介紹對象啦」；原PO回，「千萬不要，我會直接離職。」還有人說，「可能要介紹孫給妳認識吧」；原PO回，「怎麼這麼多人都這樣覺得啊。」也有人表示，「超商小夜路過，我也常常被說30幾，我就『操老』，不然是想怎樣」；原PO回，「哈哈哈哈，我真的是第一次欸，以前真的都被誤認未成年。」

原PO後來特別澄清幫阿嬤領錢這部分，「其實我沒有幫她領，只是幫她把卡片從提款機拔出來，因為我們店的提款機比較緊一點，她手沒力。謝謝各位關心，我會保護自己的。」

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