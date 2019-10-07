包裝一撕！餅乾深深嵌入「謎之黑Q毛」不像頭髮　她秒反胃：吃很多包了

▲ 餅乾中嵌入一根Q毛。（圖／翻攝爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

食物裡不慎混入廠商或是店家頭髮，總是讓人感覺不太衛生。有名女網友吃點心到一半時，發現餅乾裡不是黏著一根頭髮，而是「嵌入」一根黑捲Q毛，讓她秒反胃。對此網友們都紛紛出聲，推測這樣看起來應該不只是頭髮這麼單純，「看起來像恥毛」、「腋毛或陰毛吧」。

「這根頭髮也太粗了吧！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中貼出一張照片，只見圖中的檸檬餅乾已經被吃了一口，剩下的一部分竟深深嵌入一根黑色的毛髮，粗度和硬度看起來並不一般，恐怖一幕讓原PO反胃表示「吃了很多包下去了......。」

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貼文一出，許多網友都覺得「陰陰的」，力勸原PO投訴退貨，「你確定是頭髮嗎」、「我看還有點捲」、「感覺像恥毛」、「下面抓一下加料」、「怎麼看都不像是頭髮」、「高溫殺菌過了」、「天啊應該是腋毛或陰毛吧」、「看了都吃不下去了」。

不過也有其他人安慰，有可能單純只是頭髮而已，經過高溫烤製後才會捲起來，「催眠自己是美麗少女的髮絲，只是有自然捲而且髮質比較粗」、「不一定啦，有可能是頭髮被烤乾而已XD」。

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