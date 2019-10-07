家長連署要「帶薪陪病假」　勞動部長許銘春今回應

▲勞動部長許銘春今日回應有關帶薪陪病假。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

腸病毒、流感在今年創新高，直到開學都不斷傳出疫情，學校停課消息頻傳，使得家長必須特地請事假回家照顧小孩或是帶小孩看病，但一年7天的特休假根本不夠用，因此近日便有人到公共政策網路參與平臺連署，希望可以有不扣薪的「孩童陪病假」，截至目前為止已有1052人附議連署。對此，勞動部長許銘春今（7）日也做出回應，勞工如果有這個需求是會重視的，但由於這件事影響層面太大，未來還會詳細研擬。

許銘春今天出席立法院預算審查會議時，也被國民黨立委陳宜民問到，為何公務員有家庭照顧假，但勞工卻沒有，勞工必須要自己請事假而且有7日為限，且勞工在97年的育嬰津貼進行調整時，公務員就立刻跟進調整，為何會出現這種落差？這也代表勞工處在一個相對弱勢的地位。

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對此許銘春回應，目前的假別是「無薪」，而現在大家希望可以「有薪」，但如果牽涉到給不給薪這件事，已經不單單是勞方的權益，也牽涉到雇主的權益，因為雇主在人力調配上及給薪上都需要考量到配套措施。不過，在增進勞工權益的部份，以勞動部的立場來看當然會重視，只是就以這件事情來看，涉及層面太廣，未來會審慎地跟有關事業單位討論、蒐集意見來研議。

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