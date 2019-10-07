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報名台北駕訓班！繳學費「狂噴1萬7」超失血　一看代辦費…路考服務最貴

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▲駕訓班,路考,學開車考駕照。（圖／資料照）

▲原PO報考駕訓班，花了17000元。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人考駕照都是去駕訓班報到，但現在想考駕照，可能得先看看荷包給不給力。一名網友日前到台北某間駕訓班報名，想考手排車駕照，學費加上各種服務費一共17000元，另外一間則是15500，而且問了駕訓班，對方也說不能上完課、讓學員自行去考照。原PO就好奇發問，「請問這樣算貴嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「台北駕訓班手排17000貴嗎」，貼出一張汽車駕駛訓練定型化契約書的照片，文中表示，「學費13000，什麼道路考照服務費2000，然後服務費1550什麼的」，加下來一共要付17000元。原PO也表示，隔壁的駕訓班價格是15500，一樣那麼貴，「問了一下好像不能來駕訓班上課，然後自己去考駕照，服務人員說不行，請問這樣算貴嗎？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲學費13000元，加上各種服務費，最後總共要繳17000元。（圖／翻攝自PTT）

仔細看看契約書照片，上面寫明每期訓練費是13000元整，代辦費4000元（包含考照報名費450、服務費1550元等費用），其中道路考照服務費算是最貴、收費要價2000元，所以學費加代辦才要17000元。原PO沒有選擇一次繳清，先給駕訓班6000元，隔2天再付11000元。另外，如果確定考試通過，原PO還要再附駕駛執照費200元。

看到貼文後，留言幾乎清一色驚呼貴，「現在這麼貴唷？我的2倍」、「才過幾年就那麼貴了」、「太貴惹吧！我當年才8000」、「這是有送摩拖車的價格吧？也太貴了」、「現在變這麼貴喔？當初才9000多」、「今年剛考，南部8000學員價。」

▲▼駕駛,開車。（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲不少網友直呼學費超貴，大部分都是8000～10000元左右。（示意圖／Pakutaso）

不少人則覺得是原PO被坑，「17000是包含所有費用這樣才合理吧？而且現在不是寒暑假應該更便宜」、「盤子，我記得手排比自排便宜」、「被坑了啦！我好像9500」、「外縣市+淡季+團報，10000有找。」

但也有人說，「台北大概就是這個價…….3年前在公館的駕訓班總共約15000」、「現在因為要上路考，好像變比較貴」、「規定路考後就全面漲價了」、「這家正常，地點那麼好，地租貴吧」、「有加練路考吧」、「可以自己考，有個東西叫學習駕照，練好再去監理站考試便宜太多」、「只會越來越貴，別不信邪。」

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