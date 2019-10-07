徐國勇：集遊法非完全限制人民戴面具　請柯文哲把規定看清楚

▲徐國勇接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

香港通過《禁止蒙面規例》引發爭議，台灣《集會遊行法》也有相關規定，台北市長柯文哲要求中央依法行政，否則讓台北市警察為難。內政部長徐國勇7日重申，除非有暴力行為等情資，政府不會限制民眾不得戴面具，他也強調，蒙不蒙面的本質是民主自由，集遊法是三讀通過的法令，要柯文哲「把相關規定看清楚」。

台北市警察局長陳嘉昌日前在議會答詢時，指《集會遊行法》規定不能有妨礙辨識身分之化妝，遭徐國勇駁斥「我們不會在集會遊行時禁止化妝」，柯文哲6日再回擊，他是主張依法行政的人，「不然就警政署出來講」。

徐國勇7日受訪時回應，陳嘉昌應是沒把原意完整表達，他強調集會遊行法第14條第6款，針對「妨害身分辨識之化裝事項」得為必要之限制，用「得」代表並非完全限制人民不可戴面具，且很多集會遊行中有表演，都會去化妝，原則上政府都沒有去限制，「除非有重大情資，可能有暴力行為，會由行政機關裁量。」

徐國勇表示，香港禁蒙面法引發爭議，是在於動用「緊急法」，行政超越立法，台灣的集會遊行法是經立院三讀通過，民國77年通過至今從沒改變，當時是國民黨執政，事實上也很少限制，「蒙不蒙面的本質在於民主自由啦！」

至於柯文哲要求中央「依法行政」，否則台北市警察局也很為難，徐國勇強調，這不是法律有矛盾，請他把相關規定看清楚，他就會了解。

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