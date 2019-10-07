「請幫我們把親人找回來！」　墾丁2失蹤潛水客家屬懸賞百萬

▲屏東墾丁2失蹤潛客家屬（左起黃小姐、邱爸爸和邱媽媽）5日懸賞百萬元，懇請各界幫忙找到他們的親人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東墾丁墾丁貓鼻頭2位潛水客失聯迄今5天，海巡署、屏東縣威救難協會等單位持續在台灣東部海岸搜尋，兩位失聯者家屬7日感謝各單位的搜救外，還提出100萬元懸賞，「無論結果如何，找到1個人50萬元」，懇求各界能持續幫他們的親人回家。

2日早上，楊姓教練與台籍黃姓潛水客及大陸籍邱姓潛水客搭船到到貓鼻頭潛水，原約訂1小時後接人，船長超過時間卻未見他們3人會合，緊急向海巡單位等報案，發動各救難單位救人，當晚，楊姓教練在鵝鑾鼻東南方約1浬被膠筏發現救起，但距出事地點鱾漂流了10多公里。

5日下午，有漁民在佳樂水外海尋獲邱男所著的浮力背心及氣瓶，擴大範圍搜索，迄今天早上仍未發現。

黃姓台籍潛客及邱姓中國潛客家屬，5日早上感謝海巡署及恆春漁民、水上摩托車業者及「威鯨救難協會」人員這 5五天不眠不休救援行動，並懸賞100萬元獎金，如果找到其中一人就懸賞50萬元，希望能早日找到他們。

據了解，台籍黃姓潛水住台中市，黃失聯後後，其女兒從台北趕來墾丁等候；陸籍邱姓潛水客則住大陸上海，邱很喜歡潛水，這次和父親一起到墾丁來潛水，當天邱父未下水。

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