　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「請幫我們把親人找回來！」　墾丁2失蹤潛水客家屬懸賞百萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東墾丁2失蹤潛客家屬5日懸賞百萬元，懇請各界幫忙找到他們的親人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東墾丁2失蹤潛客家屬（左起黃小姐、邱爸爸和邱媽媽）5日懸賞百萬元，懇請各界幫忙找到他們的親人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東墾丁墾丁貓鼻頭2位潛水客失聯迄今5天，海巡署、屏東縣威救難協會等單位持續在台灣東部海岸搜尋，兩位失聯者家屬7日感謝各單位的搜救外，還提出100萬元懸賞，「無論結果如何，找到1個人50萬元」，懇求各界能持續幫他們的親人回家。

2日早上，楊姓教練與台籍黃姓潛水客及大陸籍邱姓潛水客搭船到到貓鼻頭潛水，原約訂1小時後接人，船長超過時間卻未見他們3人會合，緊急向海巡單位等報案，發動各救難單位救人，當晚，楊姓教練在鵝鑾鼻東南方約1浬被膠筏發現救起，但距出事地點鱾漂流了10多公里。

5日下午，有漁民在佳樂水外海尋獲邱男所著的浮力背心及氣瓶，擴大範圍搜索，迄今天早上仍未發現。

黃姓台籍潛客及邱姓中國潛客家屬，5日早上感謝海巡署及恆春漁民、水上摩托車業者及「威鯨救難協會」人員這 5五天不眠不休救援行動，並懸賞100萬元獎金，如果找到其中一人就懸賞50萬元，希望能早日找到他們。

據了解，台籍黃姓潛水住台中市，黃失聯後後，其女兒從台北趕來墾丁等候；陸籍邱姓潛水客則住大陸上海，邱很喜歡潛水，這次和父親一起到墾丁來潛水，當天邱父未下水。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
哈吉貝「開眼」轉中颱　吳聖宇：又大又強！可能對日本造成很大威
冷氣裝斜的「才能排水」！台中男懷疑師傅硬扯…網實際測量長知識
日漁業取締船撞北韓漁船「20名船員拋飛落海」　海上保安廳急派
受害女淚訴「逼我跳下罪惡深淵」！名醫柳林瑋涉猥褻3女　檢今提
三上悠亞「全身只穿圍裙」半球掉出！慶粉絲破60萬…最後防線脫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狠囂張！疑四海堂主擄人勒贖　靈骨塔商遭奪千萬現金又逼簽1500萬本票

花蓮鯉魚潭開發弊案定讞　前內政部審委判刑12年將發監

25歲男師玷汙5女...迷昏學生妹硬來！他幫弄裸照被抓喊：想回家陪78歲老母

屁孩騎機車3貼上山賞夜景　砸路邊報廢車還縱火「只因好玩」

真夭壽！老農「投資靈骨塔」匯款千萬　詐騙集團還要他抵押房子

學運名醫柳林瑋：壓力大，讓我抱一下　3女遭猥褻「強吻摸下體」

女房東張淑晶遭判5年半　再開庭竟稱「衝庭」又晃點

影／矯正署澄清連千毅「電視配滷味」沒違規！雄檢出動2檢座：進行相關了解

6千人隨清海無上師重啟火焰山道場　驚爆信徒遭堆高機重壓慘死路邊

違規停車「找不到駕駛」員警仍開單　結果出爐...罰單被撤銷

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

狠囂張！疑四海堂主擄人勒贖　靈骨塔商遭奪千萬現金又逼簽1500萬本票

花蓮鯉魚潭開發弊案定讞　前內政部審委判刑12年將發監

25歲男師玷汙5女...迷昏學生妹硬來！他幫弄裸照被抓喊：想回家陪78歲老母

屁孩騎機車3貼上山賞夜景　砸路邊報廢車還縱火「只因好玩」

真夭壽！老農「投資靈骨塔」匯款千萬　詐騙集團還要他抵押房子

學運名醫柳林瑋：壓力大，讓我抱一下　3女遭猥褻「強吻摸下體」

女房東張淑晶遭判5年半　再開庭竟稱「衝庭」又晃點

影／矯正署澄清連千毅「電視配滷味」沒違規！雄檢出動2檢座：進行相關了解

6千人隨清海無上師重啟火焰山道場　驚爆信徒遭堆高機重壓慘死路邊

違規停車「找不到駕駛」員警仍開單　結果出爐...罰單被撤銷

國內驚爆非法骨釘骨板「未獲許可製造出貨」7.4萬件流入市面

拍攝示威者「破壞提款機」！港藝人馬蹄露秒遭攻擊...「嘴角爆血」掛彩

北海道必買紀念品進駐台北動物園　小朋友見「湖中寶石」猛提問

要求英國讓步、修改脫歐協議　馬克宏：歐盟「周末」就要做決定

狠囂張！疑四海堂主擄人勒贖　靈骨塔商遭奪千萬現金又逼簽1500萬本票

揭家暴性侵罪行…女警遭獨留森林！蘇格蘭男警群再爆歧視「囚關懷孕同事」

「川普出生之屋」一度放Airbnb出租！5房豪華透天厝又要賣了

亞錦賽／拚奧運資格大陸換血備戰　連兩年赴美取經

甩開性醜聞！諾貝爾文學獎10日宣布2得主　村上春樹、殘雪都在熱門榜

國旅卡限制大放寬！旅遊業憂「排擠效應」　周永暉：8千還是要用在旅遊

社會熱門新聞

軍校生車震人妻！光溜溜辯：只是..

爭風吃醋4女亂鬥　連千毅後宮網..

桃園客運司機性侵女學生！竟上訴..

連千毅遭爆看電視配滷味！矯正署..

訂房網疑個資外洩！228會員慘..

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然..

「我的手沒有髒！」前竹聯蘭堂主..

看板女兵爆遭性騷擾　少將記過調..

妻甜喊新歡北鼻　夫求償百萬慘輸

無照騎士雙載過彎自摔　後座少年..

2男爭執遭開槍爆腿　法官只判傷..

名醫柳林瑋涉猥褻3女　檢提起公..

公車司機禮讓同事進站　倒車不慎..

即／台南砂石車撞天橋！車斗頂橋..

更多熱門

相關新聞

佳樂水發現氣瓶　仍未發現2失聯潛水客

發生於2日上午3名潛水客在屏東墾丁貓鼻頭外海域潛水失聯，5日下午在佳樂水外海發現疑似邱男的氣瓶，燃起海巡署等救難人員一絲希望，6日上午仍在東部海域搜尋，惟仍未發現；目前相關單位也連絡陸籍邱姓潛水客等人家屬趕到墾丁等候訊息。

墾丁2潛水客失聯48小時　海巡搶命救援

快訊／墾丁浪吞潛水客！1人在鵝鑾鼻獲救

墾丁貓鼻頭失聯潛水客出港前身影曝光.

墾丁3潛水客潛水失蹤　仍未發現

關鍵字：

墾丁潛水客50萬家屬失聯

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

國慶連假「北中南東」天氣出爐

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地暈死…

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面