連尿布都脫！1歲4月大寶寶探監　遭女警脫衣「全裸搜身」

▲寶寶被女警帶離家人後，遭全裸搜身，讓家屬無法接受怒告法院。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲新南威爾斯省一名1歲又4個月大的寶寶，和家人一起到監獄探望父親時，竟遭女警以排查違禁品為由，被帶到附近警車搜身，不僅衣服全被扒光，連尿布都被脫了，讓家屬氣憤下，由母親代理一狀告上法院，替寶寶求償。警隊發言人則稱尚在訴訟階段，不便發表評論。

據《澳洲新聞網》報導，該案發生於2018年9月2日，寶寶和姑姑一起到肯普西（Kempsey）監獄探望爸爸，當天警隊正好在監獄周遭排查是否有人藉機偷渡違禁品，寶寶因此被女警帶離家人後，遭全裸搜身。

法庭文件指出，家人們指控女警「粗暴又可恥地」脫掉了寶寶衣物與尿布，檢查身體與生殖器，行為「無視法律」、「冒犯道德」。警方內部調查報告也認為，女警涉及對10歲以下的孩子脫衣搜身，違反新南威爾斯省的法律，作法錯誤。

寶寶的辯護律師史考特（Todd Scott）與伍德伯里（Dean Woodbury）表示，這起事件侵犯基本人權，「對1歲孩子脫衣搜身，是對完全無法主張或捍衛基本人權者的可恥侵犯。」當地警方發言人則說，「由於正進行民事訴訟，因此警隊不宜發表評論。」目前警隊尚未對法院提出辯護，也不能說明涉案女警是否受內部處分。

以當地警方看來，非法脫衣搜身十分猖獗，必須緊急採取行動遏止，並檢查相關方面的培訓是否有不足處。寶寶的17歲阿姨也提起控訴指出，在探監期間被非法脫衣搜身，痛批警方行為違反法律，因為澳洲未成年人只能在父母、監護人，或第三方陪同下進行此搜查。

全案將在11月時於麥考瑞港（Port Macquarie）地方法院舉辦聽證會。

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