　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

連尿布都脫！1歲4月大寶寶探監　遭女警脫衣「全裸搜身」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嬰兒,母嬰,尿布,爬行,親子。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲寶寶被女警帶離家人後，遭全裸搜身，讓家屬無法接受怒告法院。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲新南威爾斯省一名1歲又4個月大的寶寶，和家人一起到監獄探望父親時，竟遭女警以排查違禁品為由，被帶到附近警車搜身，不僅衣服全被扒光，連尿布都被脫了，讓家屬氣憤下，由母親代理一狀告上法院，替寶寶求償。警隊發言人則稱尚在訴訟階段，不便發表評論。

據《澳洲新聞網》報導，該案發生於2018年9月2日，寶寶和姑姑一起到肯普西（Kempsey）監獄探望爸爸，當天警隊正好在監獄周遭排查是否有人藉機偷渡違禁品，寶寶因此被女警帶離家人後，遭全裸搜身。

法庭文件指出，家人們指控女警「粗暴又可恥地」脫掉了寶寶衣物與尿布，檢查身體與生殖器，行為「無視法律」、「冒犯道德」。警方內部調查報告也認為，女警涉及對10歲以下的孩子脫衣搜身，違反新南威爾斯省的法律，作法錯誤。

寶寶的辯護律師史考特（Todd Scott）與伍德伯里（Dean Woodbury）表示，這起事件侵犯基本人權，「對1歲孩子脫衣搜身，是對完全無法主張或捍衛基本人權者的可恥侵犯。」當地警方發言人則說，「由於正進行民事訴訟，因此警隊不宜發表評論。」目前警隊尚未對法院提出辯護，也不能說明涉案女警是否受內部處分。

以當地警方看來，非法脫衣搜身十分猖獗，必須緊急採取行動遏止，並檢查相關方面的培訓是否有不足處。寶寶的17歲阿姨也提起控訴指出，在探監期間被非法脫衣搜身，痛批警方行為違反法律，因為澳洲未成年人只能在父母、監護人，或第三方陪同下進行此搜查。

全案將在11月時於麥考瑞港（Port Macquarie）地方法院舉辦聽證會。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
後悔租下大樓！他列「6大血淚經驗」勸網住透天：住戶素質有夠差
論文寫上床！名彩妝師搭上已婚教授　喊「老爺」使壞98回
恬娃認了長年被包養！　「當小三比當原配幸福」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國要求選邊站排斥中國　李顯龍為難：亞洲國家不想成為人質

白宮：土耳其即將入侵敘利亞北部！　美軍不支持也不插手

為了忘卻喪子痛！　超猛阿嬤挑戰3355公尺高「死亡公路」成功完賽

英國最大女性監獄！女囚夜半獨自分娩　嬰兒因「空無一人」立刻亡

唐氏症男孩「一見鍾情」認定女病友　結婚27年天天熱戀

連尿布都脫！1歲4月大寶寶探監　遭女警脫衣「全裸搜身」

史上「最長壽美國前總統」在家跌倒　95歲卡特前額縫14針

2019年諾貝爾生醫獎今揭曉！　外媒看好「乳癌、C肝、大腦」3大領域

3歲男童睡離家1900km路邊　警問：爸媽呢…竟被帶到破車旁看爛焦屍！

貿易談判10日登場！中國「縮水協議」拒改革　川普大餅變迷你

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

美國要求選邊站排斥中國　李顯龍為難：亞洲國家不想成為人質

白宮：土耳其即將入侵敘利亞北部！　美軍不支持也不插手

為了忘卻喪子痛！　超猛阿嬤挑戰3355公尺高「死亡公路」成功完賽

英國最大女性監獄！女囚夜半獨自分娩　嬰兒因「空無一人」立刻亡

唐氏症男孩「一見鍾情」認定女病友　結婚27年天天熱戀

連尿布都脫！1歲4月大寶寶探監　遭女警脫衣「全裸搜身」

史上「最長壽美國前總統」在家跌倒　95歲卡特前額縫14針

2019年諾貝爾生醫獎今揭曉！　外媒看好「乳癌、C肝、大腦」3大領域

3歲男童睡離家1900km路邊　警問：爸媽呢…竟被帶到破車旁看爛焦屍！

貿易談判10日登場！中國「縮水協議」拒改革　川普大餅變迷你

國慶煙火在屏東河濱公園施放　台電112位志工作伙逗陣來

同事戴「綠水鬼」上班驚豔全場！　女員工眼睛秒發光…他氣勢瞬間被輾壓

眼睛瞪大＝你走開！汪星人「威嚇5動作」曝...別再傻傻不管啦

屏東縣田徑運動選手訓練對抗賽　南榮陳炳宏忍腰傷鉛球破大會紀錄

逛農博遺失2萬應急錢　桃園男慌了！警10分鐘內尋回

敦北最大戶！台塑王家砸17.5億買6戶「華固名鑄」原因曝光

超模坎達兒努力賣平價衫　甩掉萬年中分頭變大波浪、跳進水中當美人魚

投書／向殉職同仁致敬　也還給部長一個清白

紅隊認證「超強女來賓」首上《玩很大》！　卯起來「反擊魔王」Man炸：為小鬼來的

豪砸1.2億買豪宅當新房？　黃子佼換屋原因有洋蔥

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

國際熱門新聞

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶..

勇哥闖肯亞喝酒交友　隔天脫褲才..

試車離合器爆炸！黑手遭金屬片割..

殘忍畫面曝！男拿鐵條打死4街友

哈吉貝一路向西　日本3天連假泡..

辣妹激戰完想回家　狗肺哥出拳打..

2歲童拒吃熱狗當早餐　被親媽痛..

《小丑》上映3天「觀眾看到發毛..

日取締船撞北韓漁船　20船員落..

他用iPhone 3年「變成G..

第2名吹哨人　美國情報部門約談

被舉報褻瀆神明　喪屍裘莉遭逮捕

茫哥夜遊公園　跌進100度溫泉..

世界首見「鑽中之鑽」　0.62..

更多熱門

相關新聞

紐西蘭北島發生規模5.2地震　

紐西蘭北島東部4日當地時間下午4時29分發生規模5.2地震，震源深度43公里，震央位在馬塔懷（Matawai）西北部約20公里處。當地媒體NZ Herald報導，約有2500人感受到搖晃，霍克灣（Hawke's Bay）、普倫蒂灣大區（Bay of Plenty）、吉斯本（Gisborne）均有感。

腦麻兒造神奇輔具　身障者也能游泳了

澳洲60%網購火星塞為仿冒品

猶太少年被逼跪地　低頭親同學鞋

澳檢疫犬站崗防豬瘟　鎮守北部城鎮

關鍵字：

澳洲肯普西Kempsey紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面