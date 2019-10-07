25歲男交往大10歲女友！熱戀6個月發現「私處紋身」…崩潰：她是AV女優

▲陸男交往半年的女友曾是AV女友。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博上一位25歲男網友發帖詢問，「我女友是AV女優，所以我是被綠了嗎？」他表示，半年前，在夜店遇到現任女友，自己瞬間被俘虜，「她當時穿著非常性感妖嬈，主動給我送酒，當晚就睡了，不久就和我在一起了。」熱戀半年後，他在女友私密處發現一個紋身，隨後竟知道了個爆炸訊息。

這位25歲男網友自稱目前已經全家移民美國，家庭條件不錯，「遇到女友前，生性追求自由，愛泡夜店，常常換性伴侶。」沒想到。這樣的生活在遇到女友那晚中止，「因為她床上技巧太好，第二天我就厚著臉皮問了她聯絡方式。」

不久，男網友對女孩動了情，認真追求，「我如此用心的獻殷勤之後，她答應做我女友。」從此之後，他自稱全身心都在女友身上，也再也不去夜店鬼混，只想安穩過生活。

兩週前，他突然發現女友私密處有一個紋身，便隨口問「什麼時候紋的」？女友不假思索的回應，「20歲吧，我記得那時候還在Las Vegas做女優呢！」

▲男網友表示，不知道怎麼繼續這段感情。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

聽到女優兩個字，男網友表示，「驚出了一身雞皮疙瘩，真的瞬間有電擊的感覺。」女友隨後漫不經心說，「我兩年前退出女優界，也想在美國找個合適的人談戀愛，現在遇到啦！」

最後，他PO文詢問網友，「我到現在還不願意相信這樣天方夜譚的事發生在我身上，我真的很愛她，可真的不知道怎麼處理這段感情了，想聽聽大家的建議？」

網友看後嚇傻，紛紛表示，「以前是女優，現在是你一個人的，這叫什麼被綠啊」、「中彩票概率都不及你」、「你不是說你是真愛嗎，那你還糾結啥」、「這個真的不好說，如果真的愛她就不要在意，好好過日子」、「得了便宜還賣乖臭男人」、「那你就問問她願意繼續做女優還是你的小貓咪」。

我該答應女友嗎？

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