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夜店哥嗨完搭UBER回家　15分鐘車程醒來「離家160km」收15000元車資帳單！

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▲▼夜店咖費吉叫UBER回家後，起床鏡來離家160公里。（圖／翻攝自推特／SNAPCHAT）

▲夜店咖費吉叫UBER回家後，起床已離家160公里。（圖／翻攝自推特／SNAPCHAT下同）

記者陳亭伃／綜合報導

酒醉之後有多少人可以承擔自己做的事。英國一名20歲的夜店咖，日前在和朋友狂歡整晚之後，準備叫Uber回家，原本的車程只需要15分鐘，沒想到隔天起來卻在一個綿羊環繞的小村莊，也已經天亮，車資是400英鎊（約台幣15000元），當場讓他崩潰傻眼，立刻在社群軟體上分享自己的遭遇，還被朋友一頓嘲笑。

根據英國《太陽報》報導，費吉（Joseph Fergie）當時在市區度過了一個瘋狂的夜晚，跟朋友在夜店狂歡之後，準備叫Uber回家，但疑似因為喝得太醉根本沒有發現目的地錯誤，就這樣原本15分鐘的車程，就在費吉上車後開始，一路開到天亮。

▲▼夜店咖費吉叫UBER回家後，起床鏡來離家160公里。（圖／翻攝自推特／SNAPCHAT）

▲費吉原本連這地方是哪都不知道。

直到早上8點半左右，Uber司機將費吉叫醒，並告訴他「目的地」已經到了，當下他發現不是自己的住處，才發現已經該地是距離家裡160公里的柯庫布里（Kirkcudbright），而就在費吉下車後收到了車資金額的訊息，竟然高達400英鎊（約台幣15000元）。費吉當下立刻打開Snapchat告訴朋友自己荒唐的遭遇，希望可以友人幫忙，但大家只是不敢置信的瘋狂大笑。

費吉拍攝影片紀錄，並且哭笑不得的說到「我醒來帶著宿醉，看到綿羊我不敢相信我自己在哪，這完全就是人生中最悲催的一天」。最後費吉只能不斷地轉公車、換火車在當天下午3點左右回到愛丁堡住處。

至於400英鎊的車資，費吉表示將會跟Uber公司聯繫，希望可以做一些優惠折扣，「過去我根本不知道柯庫布里是哪，現在我想忘記都難」。

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夜店哥嗨完搭Uber回家　15分鐘車程醒來「離家160km」
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