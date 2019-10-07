80歲失智翁爬上床亂摸手勢比5：我給你！女看護狂發抖崩潰求救

▲台中一名許姓男子，趁女看護熟睡時，伸手撫摸其胸部及下體。（示意圖／Pixabay，本案無關）

記者廖安莘／台中報導

台中一名年近8旬的許姓男子，因患有中度失智且生活無法自理，因此家人聘雇一名印尼籍女看護「真真」（化名）照顧他，不料，真真第一天上班時，許男竟起色心，要求對方撫摸他下體遭拒，隔日又趁她在睡覺時，伸手撫摸其胸部及下體，真真驚醒後跑到鄰居家求助並報警提告。台中地院審理後，依乘機猥褻罪判處許男5月徒刑，得易科罰金，可上訴。

▲「真真」（化名）遭猥褻後驚醒，發現許男跨坐在她的大腿內側，甚至還想趴到她身上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，本案無關）

判決指出，真真於2018年3月27日受雇負責照顧許男的生活起居，當天晚上真真幫許男洗澡時，許男竟要求對方撫摸其生殖器遭拒，28日晚間7時許，真真餵完許男吃藥後，因身體不適服用藥物，隨即感到疲倦而入睡。同日晚間9時許，許男竟趁對方熟睡之際，伸手撫摸其胸部及下體，真真驚醒後，發現許男跨坐在她的大腿內側，甚至想要趴到她身上，嚇得她趕緊移動身體並下樓向鄰居求救、報警。

警訊時，許男否認犯行，他辯稱，自己手腳會麻，不可能去摸真真。許男律師則為他辯護，他表示許男已年邁且行動不方便，不可能有辦法爬上真真的床，且縱使真真的指控屬實，許男的行為應只屬性騷擾而已，還未構成乘機猥褻罪。

真真指稱，她睡著時感覺有人在摸她胸部及下體，驚醒後發現許男跨坐在她大腿內側，她試圖翻身掙脫，對方卻用手比5的姿勢，還邊說「我給你」等話，她拒絕後衝出房間，隨後立刻下樓向隔壁鄰居阿姨求救。

鄰居阿姨證稱，真真當時全身發抖、慌慌張張跑進她家，嘴裡還重複喊著「阿公、阿公」，她表示天色已晚，因此報警請求協助。

▲台中地院審理後，依乘機猥褻罪判處許男5月徒刑，得易科罰金。（示意圖／取自pixabay，本案無關）

台中地院審理時，法官發現，許男雖年近80歲，但仍可持柺杖自行走路，且真真曾指稱許男中午時喜歡到處走動，足見許男仍有自行活動、走路能力。此外，勘查後發現，真真房間就在許男房間隔壁，且床鋪高度並不高，周圍亦無欄杆或家具等物遮蔽，許男要進入被害人房間及爬上床，並非難事。

法官認為，許男在真真睡著不可抗拒之際，撫摸她胸部及下體，讓被害人感到不舒服醒來，而不是在清醒的狀況遭許男撫摸，因此認定許男是乘機猥褻而非性騷擾。

法官審酌，許男不尊重真真的身體自主權，影響她的身心健全發展，此外，許男仍否認犯行，且未與對方達成和解，難認他有悔意，但考量他並無前科，且犯罪時已年近80歲，因此依乘機猥褻罪，判處許男5月徒刑，得易科罰金15萬元，可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

台中別墅遭潑紅漆！2男「穿雨衣＋戴帽子」鬼祟畫面曝 賓士車也遭殃

前法官江國華與其子向北韓買煤轉賣！還偽造提貨單…今遭檢方起訴

影／2勇消殉職！葉毓蘭赴靈堂慰問 數度哽咽：鐵皮屋一定要改否則還是死

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

