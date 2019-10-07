高鐵南延是「賠錢貨」？　財長：高鐵也曾被認為賠錢現在賺錢

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

高鐵南延的財務自償率為-2.1%，外界批評注定為賠錢貨，但是財政部長蘇建榮今（7）日表示，96年時高鐵也被認為是賠錢，但是經過財務改善之後，現在也變成賺錢，原本股價10多元、現在也變成30多元。

立法院財政委員會今日邀集相關部會針對「高鐵南延相關評估、財源及財務規劃」進行專案報告，財政部、主計處也列於其中。根據主計處的報告顯示，交通部對左營案的財務評估，不含車輛購置經費，總工程經費554億元，以30年營運期間評估，營運益本比約0.961，財務自償率約-2.1%。

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蘇建榮會前接受媒體採訪時，針對「高鐵南延財源」表示意見，他說，目前交通部還要要進行可行性評估，經過國發會相關審核程序，再報到行政院核定，財務計畫就要看國發會的審核結果；高鐵96年開始營運，後來營運也有延長，可行性評估是否可以拉長，交通部也要進一步評估。

未來經費是554億元，經費規劃大約10年，是否要納入前瞻基礎建設，財政部也會尊重交通部的評估。評估不只是賺不賺錢問題，還有經濟面的分析、國土規劃以及區域經濟發展，都要考慮進去，等國發會審查與行政院意見，財政部再來考慮財源籌措的方式。

但高鐵南延一定賠錢，蘇建榮說「不一定」高鐵在96年時被外界認為是賠錢，但是經過財務改善之後，現在已經賺錢；而且當時股價一股是10多元，現在也30多元，言下之意「高鐵南延」不一定是「賠錢貨」。

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