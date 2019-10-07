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實務協商破裂！　北韓代表駁「2周內與美重談」：去問美國

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▲▼美國北韓實務協商，北韓代表離開大使館，赴會議場所。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 實務協商開始前，北韓代表團離開大使館，赴會議場所。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

2月底越南「川金二會」以未達任何協議的結局收場，5日兩國代表時隔7個月在瑞典重啟對話，實務協商卻宣告破裂。北韓代表團自瑞典歸國途中經過中國北京，協商首席代表、外務省巡迴大使金明吉受訪時表示，日後是否會再次舉行會談全看美方，也對美方絲毫不改強硬態度的做法感到不滿。

南韓《韓聯社》報導，金明吉7日上午抵達北京首都機場，對記者表示，「未來的會談端看美國。」他也嚴厲指責，這場會談令人作嘔。針對兩國在2周後再次舉行會談的可能性，金明吉則表示質疑，「2周後舉行是什麼意思？美國在兩位元首的板門店會晤後，至今都沒有研究出『新方法』，你覺得2周夠嗎？」

▲▼北韓與美國在瑞典談判，北韓核議題首席談判代表金明吉。（圖／路透社）

▲ 金明吉在場外宣告談判破裂。（圖／路透）

當被問及美國總統川普（Donald Trump）與北韓是否有意對話時，金明吉回應，「有關會談舉行與否請去問美方。如果美國沒有準備好，誰知道會發生多可怕的事情？讓我們繼續看下去吧。」

有記者問道，「美國該如何提案才能讓北韓接受呢？」金明吉也堅持，一切都取決於美國做了多少準備。針對美國究竟提出什麼要求，金明吉也表示，「既然是美方的提議，就請去問美國。」

5日會議結束後，金明吉在會議場所外宣布協商破裂。美國國務院隨後透露，華府已經接受瑞典邀請，將在2周內和北韓重啟談判。但金明吉並不領情，表示接下來1月內並無此計畫，且2019年底就是談判的最後期限。

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