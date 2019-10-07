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Apple同意「HKmap.live」即時地圖App上架　用戶可追蹤香港警察位置...被稱抗爭地圖

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▲全港抗爭即時地圖。（圖／翻攝自HKmap.live）

▲「HKmap.live」即時地圖，可以清楚看到香港警方的部署。（圖／翻攝自HKmap.live）

記者陳心怡／外電報導

香港反送中事件延燒，抗議示威活動不斷，先前，蘋果（Apple）拒絕一款能追蹤香港警察及示威活動位置的「HKmap.live」即時地圖App，在App Store上架，引發爭議，不過蘋果的審核人員改變原先決定，同意在AppStore上架，程式開發者回應稱，蘋果終於做了正確決定。

這款App的主要用途是標示示威活動與警方的所在位置，並可提供其他遊行者追蹤警察的動向，對其他香港民眾而言，也能避開警察或警察部署催淚瓦斯的區域。

「HKmap.live」原被蘋果拒絕上架，理由是會「鼓動非法行為」、「允許使用者躲避執法」，但幾天後，蘋果急轉彎，同意上架該款App。

開發者在 Twitter 發言指出資訊是中立的性質，App 當中顯示使用者回報的警察事件，至於使用者要怎麼用是他們要決定的事情。開發者指出蘋果已經審核過關，開放讓 iOS 用戶下載「HKmap.live」即時地圖 App。

蘋果公司先前曾多次拒絕具有政治敏感意味的App 上架，像是2017年7月，蘋果曾依照中國大陸政府要求將《紐約時報》應用程式及各大VPN程式，從中國區App store 下架。同年，蘋果曾以「令人反感的內容」為由，拒絕以pepe青蛙作主題的手機遊戲上架。當時，Pepe青蛙卡通圖像被指是代表美國右翼極端主義的仇恨圖像。

也曾有iOS應用程式按新聞報導內容推送美國無人機轟炸的消息，但被蘋果公司以同樣理由下架。

不過這次，蘋果審核人員改變原先決定，讓該款App上架，供民眾下載，現在，在App Store裡已經可以下載「全港抗爭即時地圖」，且強調使用前無須登記任何個人資料，具有匿名特點。


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