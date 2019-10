Apple同意「HKmap.live」即時地圖App上架　用戶可追蹤香港警察位置...被稱抗爭地圖

▲「HKmap.live」即時地圖,可以清楚看到香港警方的部署。(圖/翻攝自HKmap.live)

記者陳心怡/外電報導

香港反送中事件延燒,抗議示威活動不斷,先前,蘋果(Apple)拒絕一款能追蹤香港警察及示威活動位置的「HKmap.live」即時地圖App,在App Store上架,引發爭議,不過蘋果的審核人員改變原先決定,同意在AppStore上架,程式開發者回應稱,蘋果終於做了正確決定。

這款App的主要用途是標示示威活動與警方的所在位置,並可提供其他遊行者追蹤警察的動向,對其他香港民眾而言,也能避開警察或警察部署催淚瓦斯的區域。

「HKmap.live」原被蘋果拒絕上架,理由是會「鼓動非法行為」、「允許使用者躲避執法」,但幾天後,蘋果急轉彎,同意上架該款App。

開發者在 Twitter 發言指出資訊是中立的性質,App 當中顯示使用者回報的警察事件,至於使用者要怎麼用是他們要決定的事情。開發者指出蘋果已經審核過關,開放讓 iOS 用戶下載「HKmap.live」即時地圖 App。

蘋果公司先前曾多次拒絕具有政治敏感意味的App 上架,像是2017年7月,蘋果曾依照中國大陸政府要求將《紐約時報》應用程式及各大VPN程式,從中國區App store 下架。同年,蘋果曾以「令人反感的內容」為由,拒絕以pepe青蛙作主題的手機遊戲上架。當時,Pepe青蛙卡通圖像被指是代表美國右翼極端主義的仇恨圖像。

也曾有iOS應用程式按新聞報導內容推送美國無人機轟炸的消息,但被蘋果公司以同樣理由下架。

不過這次,蘋果審核人員改變原先決定,讓該款App上架,供民眾下載,現在,在App Store裡已經可以下載「全港抗爭即時地圖」,且強調使用前無須登記任何個人資料,具有匿名特點。

Thanks everyone, @Apple finally made the right decision. Will update later as things are going crazy in #HK now. pic.twitter.com/PsnNry0V21