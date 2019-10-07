超大質量「黑洞爆炸」劃破銀河系　天文學家：大幅改變銀河系演變

▲銀河系中心黑洞爆炸。（示意圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

天文學家發現，銀河系中心特大質量黑洞「最近」爆炸，能量之大，幾乎「劃破了銀河系」，沖出了距離銀河系20萬光年以外的麥哲倫星流，被外媒以災難性來形容。

綜合外媒報導，澳大利亞研究小組利用哈伯太空望遠鏡收集數據，計算得知如此高能輻射的黑洞爆炸發生於約350萬年前。黑洞發出一束泰坦尼克能量（Titantic beam of energ）劃破銀河系，沖出麥哲倫星流，等於距離銀河系20萬光年遠的地方都能感受到撞擊。

天文學家指出，銀河系的人馬座A*（可能是離銀河系最近的超大質量黑洞的所在，被認為是研究黑洞物理的最佳目標）質量是太陽的420萬倍，一般是不活躍的，如今突然發射能量，就像燈塔的光束般，「想像一下完全的黑暗，然後有人在很短的時間內打開了燈塔」。

外媒指出，此現象被稱為「賽非特耀斑」（Seyfert flare），它產生兩個巨大「電離錐」（ionisation cones），起始於小光束，並在射出銀河系時膨脹，劃開了銀河系。

黑洞爆炸讓天文學家發現，銀河系中心比過去認為的更有活力，「大幅改變天文學家對銀河系的理解」，恐怕將影響對銀河系演變的解釋。此研究結果將發表於《天文物理期刊》上。

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