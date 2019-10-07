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美國空軍研發液態變型金屬　透過外在服飾傳遞能量到身體

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▲《魔鬼終結者2》裡的液態金屬機器人T-1000。(圖／劇照）

實習記者施怡妏／綜合報導

提到液態金屬，讓人不禁連想到「魔鬼終結者2」中的反派角色T-1000，能夠隨意變形，穿梭自如。美國空軍研究實驗室的科學家，已經開發出一種聚合液態金屬網路，可以自動改變結構，適應環境上的變化。目前正在研究進行優化擴大規模，將來會使用在人類的外在服飾上，將能量傳遞到身體上。

根據美國空軍（af.mil）的報導，一般的導電材料在拉緊或放鬆的時後會改變原有的性能，通常隨著拉伸的幅度越大，電導率會降低，而電阻會隨之增加。

而美國空軍研究實驗室（Air Force Research Laboratory，AFRL）科學家發明的聚合液態金屬網絡的材料恰好相反，這些金屬可以承載高達700%的變化，可以自動適應變化帶來的成果，而電阻可以依然保持不變，並返回原有的狀態，一切歸功於材料內的自組織納米結構，自動調整了導電率，用來維持原有的電阻數值。

正常情況下拉伸會增加電阻，是因為電流必須通過更多的材料。AFRL首席研究員克里斯托弗·塔博爾（Christopher Tabor）博士表示，在實驗的過程中看到結果與所想的完全相反，眾人出乎意料之外，也難以置信。

AFRL研究人員打算把此研究應用在導電材料上，例如可穿戴的電子設備、長袖衣服，透過外在的幫助將能量傳遞到身體。隨著連接的液態金屬顆粒的拉緊，這些顆粒會撕裂而溢出，在相同模式一次又一次循環的過程中，不會疲勞受損。

AFRL主要研究員卡爾·特拉斯納上尉(Carl Thrasher)表示，「我們認為這對於許多應用而言確實令人興奮，這是當今市場上沒有的東西，因此我們很高興將其介紹給全世界並廣為傳播。」

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