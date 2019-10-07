25歲男師玷汙5女...迷昏學生妹硬來！他幫弄裸照被抓喊：想回家陪78歲老母

▲社團男教師接連對5名女子伸出狼爪，友人幫忙結果被判刑喊「想回家」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

曾擔任社團教師的阿敘（化名）2016、2017年間先後對高中女同學、女學生及女同事等5人伸出狼爪，還找來友人阿敬（化名）恐嚇女學生拍裸照，2人事跡敗露後，分別被判處有期徒刑17年、7年，目前上訴到二審。阿敬事後以家有高齡78歲的老母親為由，聲請具保停止羈押，但合議庭認為，2人有逃亡之虞，裁定延長羈押2月。

根據判決書，25歲阿敘2016年趁著與高中女同學敘舊的機會，在對方的飲料中加料，導致對方陷入無自主意識狀態迷姦得逞；他2016年又與阿敬合謀利用校內辦公室的電腦，寄送恐嚇信給女學生騙取裸照，隔年阿敘再將女學生的裸照上傳色情網站，並趁著社團外出參加活動時，下藥迷姦女學生，過程中還拍下裸照、性愛照。此外，阿敘連女同事也不放過，下藥迷姦又偷拍。

整起事件一共有5名女子受害，包括阿敘的高中女同學、任教的社團女學生及女同事，其中3人遭下藥迷姦，另外2人則是遭恐嚇交出裸照。東窗事發後，阿敘被依強制性交罪判處有期徒刑17年，阿敬則被依強制猥褻等罪判刑7年，目前全案上訴二審審理中。

台中高分院審理期間，2人提出聲請具保停止羈押，阿敬更打出親情牌，「已經坦承全部犯行，並與全部被害人達成和解，盡力彌補所犯錯誤，母親已高齡78歲，希望可以先交保回家陪伴母親，再回來面對刑期，絕對不會逃亡。」但合議庭審酌2人所犯是5年以上重罪，常伴有逃亡的高度可能，非但沒有停止羈押，反而自2019年10月15日起延長羈押2月。

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