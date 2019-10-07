港網友號召今日18區「全民V煞」活動　在多個大型商場聚集大合唱

▲在太古城中心，下午有過百人聚集商場的中庭，高叫口號。（圖／翻攝自香港電台）

記者鄭思楠／綜合報導

香港政府上周五（4日）宣佈以緊急法實施《禁蒙面法》，爆發新一輪示威浪潮，全港一連數天持續發生多區示威，造成大批中資商戶被人大肆破壞，也引發嚴重衝突。有網友今日再發起「十八區開花」集會，並以「全民V煞」作口號，呼籲下午3時在港九新界集會。不過，也有網友提出在晚上8時才進行十八區行動。

綜合港媒報導，在太古、元朗、將軍澳、沙田和青衣等多區的大型商場已經都有市民集會。人群不時高叫「蒙面無罪，立法無理」、「香港人反抗」、「我要戴口罩」等口號，也有人叫針對警隊的口號，包括「解散警隊」等。

在港島東區的太古城中心，下午3點已有過百人聚集在商場的中庭。他們除了叫口號外，也有人唱反修例歌曲「願榮光歸香港」，還有人重複唱諷刺警察的歌曲。

在元朗YOHO MALL商場，有大批市民圍繞商場的中庭聚集，部分人戴口罩到場。在他們在叫口號期間，有反對的市民經過，指罵聚集的人士。此外，還有年輕人用單簧管吹奏「願榮光歸香港」，帶領其他人唱歌。

截止下午3點半左右，大約超過200人在沙田新城市中庭聚集，高喊口號「香港人反抗」、「解散警隊、刻不容緩」、「光復香港時代革命」等。將軍澳Popcorn近百人聚集，隨後地下大堂突有人叫了數句「光復香港時代革命」口號。屯門市廣場中庭則約近300人響應網上呼籲聚集，聚集人士合唱《願榮光歸香港》。

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