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《禁蒙面法》首例被控！　2人提堂逾百人「戴口罩」等候旁聽

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▲林鄭月娥4日率司局長召開記者會。（圖／翻攝自香港電台視像新聞 RTHK直播）

▲林鄭月娥4日率司局長召開記者會，宣佈訂立《禁止蒙面規例》。（圖／翻攝自香港電台直播）

記者蔡儀潔／綜合報導

《禁蒙面法》於5日零時零分正式生效，引發香港多區示威抗議，警方5日淩晨在藍田啟田道，拘捕一名18歲男子及一名38歲女子，2人均暫被控「違反《禁止蒙面規例》」罪，案件今(7)日在東區裁判法院提堂。今天早上9點多時，法院外已有逾百人等候入庭旁聽，當中不少人穿上黑色衣裝及戴上口罩。

▲香港1006抗議蒙面法。（圖／路透）

▲6日的示威活動中，不少人戴上面具。（圖／路透）

據《東網》報導，警方指出，5日淩晨發現有人在藍田啟田道，非法集結及用雜物設置路障，企圖堵塞馬路，隨後於現場拘捕一名18歲男子及一名38歲女子，帶署扣查後，兩人暫被控合共一項「非法集結」及各一項「違反《禁止蒙面規例》」罪。

此案引發大批港人關注，今天早上9點多時，法院外已有逾百人在庭外排隊取號碼牌，等候入庭旁聽，當中不少人穿上黑色衣裝及戴上口罩。

▲▼香港10月6日的遊街示威。（圖／路透）

▲6日的香港街頭。（圖／路透）

不過，在港府宣佈引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》後，香港各區連續3天發生示威抗議，當中不少人戴上口罩。先是4日下午，大批民眾佔據中環馬路，使用障礙物擋住隧道等，超市的民生物資被橫掃一空，隨後5、6日更是爆發多起警民衝突，有警員遭示威者扔汽油彈，亦有14歲抗議民眾被警方子彈射中大腿。

提堂為刑事案件交予法庭處理的第一步，如控方已完備控罪書 (Charge Sheet) 及案情最要 (Summary of Facts)，一般便會要求法庭聽取答辯 (Take Plea)，即詢問被告人會否認罪。

▼有記者頭部著火。（圖／路透）

▲▼香港遊街示威活動中，有記者頭部著火。（圖／路透）

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