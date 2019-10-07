華聞快遞／福建加強閩台「5G領域」合作　加快推動產業發展

▲2019年9月末中國外匯儲備規模增至30924億美元。（圖／翻攝自中新網）

《福建》：福建加強閩台「5G領域」合作 加快推動產業發展

福建是對台先行先試區域和「21世紀海上絲綢之路」核心區。官方強調，支持閩台企業在5G領域開展合作；積極推動福建省5G企業「走出去」，參與「一帶一路」沿線國家5G網路建設。（中新社）

《北京》：2019年9月末中國外匯儲備規模增至30924億美元

大陸國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英透露，截至2019年9月末，中國外匯儲備規模為30924億美元，較年初上升197億美元，升幅0.6%。（中新網）

《福建》：福州新零售產業呈井噴式發展

零售創新轉型、連鎖便利店發展、智慧商圈建設……1年以來，福州零售產業呈現井噴式發展。福州2018年率先提出打造大陸知名「新零售之都」目標，同年全省首家新零售標桿店「盒馬鮮生」落地台江區，拉開了新零售發展的序幕。（中新社）

《內蒙古》：內蒙古奶和玉米產業突破千億級

內蒙古自治區政府6日公佈，內蒙古著力發展壯大農牧業產業，目前已打造出奶產業和玉米產業2個千億級農牧產業，形成了肉羊等8個百億級優勢產業，農牧業高品質發展邁出堅實步伐。（新華網）

▲陽澄湖大閘蟹開捕時間錯過黃金期。（圖／翻攝自中新網）

《浙江》：紹興：5G驅動工業車間「減負增效」

紹興是浙江省工業重鎮，紡織、化工、裝備製造等產業集聚。結合地方產業特徵，中國移動紹興分公司探索「5G+工業互聯網」，與印染、化工、紡織、家具、家電、醫藥等行業企業聯合展開32個實踐項目，其中多個項目為行業首例。（新華網）

《湖南》：長江沿線「濕地遊」大陸十一假期期間受熱捧

臨湘市地處長江南岸，境內濕地眾多。為了保護好一江碧水，近年來臨湘市對長江岸線的濕地生態環境開展治理，綠化面積達368畝。臨湘市文旅廣局副局長張國良說，長江沿線濕地生態越來越好，「濕地遊」逐漸受到遊客青睞；截至6日，大陸十一假期臨湘境內的長江沿線濕地、黃蓋湖濕地迎來露營、賞景、觀鳥的遊客約1萬人次。（新華社）

《江蘇》：陽澄湖大閘蟹開捕時間錯過黃金期 蟹農全力備戰重陽節

蘇州陽澄湖大閘蟹行業協會6日表示，由於開捕時間與中秋節錯峰而過，今年陽澄湖大閘蟹的銷售狀況比往年略差，但在各方努力下，銷量正在漸漸回升。（中新網）

《黑龍江》：「兩頭兩尾」打造農產品加工業「產業集群」

黑龍江省農業農村廳表示，黑龍江省近年來將「糧頭食尾」、「農頭工尾」這「兩頭兩尾」與產業融合、縣域經濟等有機整合，打造農產品加工業「產業集群」。（新華社）

▼福州新零售產業呈井噴式發展。（圖／翻攝自中新網）

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