要求英國讓步、修改脫歐協議　馬克宏：歐盟「周末」就要做決定

▲法國總統馬克宏表示，歐盟周末就要決定，是否能夠達成脫歐協議。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於6日致電英國首相強生（Boris Johnson），要求對方讓步，修改最新提出的脫歐條件，因為歐盟周末就要決定，是否可能順利達成協商。據了解，雙方目前都認為彼此應該讓步，外界指出，談判可能再度陷入僵局。

馬克宏認為，英國應該讓步，修改最新版本的脫歐條件，希望能在「尊重歐盟原則」的基礎上達成協議。他強調，談判必須通過歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）的團隊才能成立，而且布魯塞爾周末就要做出決定，所以強生最好加快腳步，趕在即將到來的歐盟高峰會以前完成上述工作。

▲英國首相強生（Boris Johnson）認為，歐盟也該讓步了。（圖／路透）

根據BBC報導，強生主張，只要歐盟也做出與英國相等的讓步，就有可能在周末達成協議。一名唐寧街高級官員認為，「英國已經擬好重大且重要的提議，歐盟委員會也是時候展現妥協的意願了。否則，英國將會無協議脫歐。」

《衛報》報導，歐盟認為，強生提出的最新脫歐條件難以做為協議基礎，馬克宏也堅稱，英國需要重新考慮。外界指出，法國總統的舉動可能提高談判破局的可能性。

▲強生2日提出最新版本脫歐協議，但是歐盟不願接受。（圖／路透）

綜合外媒報導，強生2日提出最新版本脫歐協議，建議北愛爾蘭與英國一起離開關稅同盟，但是部分商品留在歐盟市場，藉此取代先前的「愛爾蘭邊境保障措施」（Irish border backstop），解決脫歐協議中最關鍵的爭議。他主張10月31日準時脫歐，立場強硬，但是國會已經通過《班恩法案》（Benn Act），要求首相10月19日以前達成脫歐協議，否則必須提出延遲申請。



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